Explozia din Rahova, cercetări la milimetru: drone și roboți în acțiune

Ancheta privind explozia devastatoare din cartierul Rahova, care a zguduit Bucureștiul în urmă cu câteva zile, continuă sub coordonarea Poliției Capitalei, împreună cu procurori și experți criminaliști. Din cauza riscului major de prăbușire a clădirii afectate, accesul în interior este interzis oamenilor, iar cercetările se fac exclusiv cu drone și roboți.

„Partea de intervenţie la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din nacele şi cu drone şi cu roboţi. Este singura variantă pe care, la momentul actual, o avem disponibilă”, a declarat Alexandru Poroşanu, directorul Institutului Naţional de Criminalistică.

De la momentul tragediei, specialiștii lucrează fără oprire. Timp de cinci zile, inclusiv pe timpul nopții, echipele au colectat probe importante din zona dezastrului. „Inclusiv noaptea s-a lucrat, pentru că au fost etape pe care nu le-am putut întrerupe şi a trebuit să lucrăm inclusiv pe timp de noapte”, a precizat Poroşanu.

Anchetatorii au ridicat toate categoriile de probe posibile din proximitatea blocului — de la fragmente metalice și resturi de materiale, până la urme chimice ce ar putea indica originea deflagrației. Toate aceste probe urmează să fie analizate în laborator pentru a stabili cauza exactă a exploziei.

Potrivit anchetatorilor, structura blocului este grav afectată, iar accesul este permis doar echipamentelor speciale. „Spaţiul este foarte nesigur, de asta nu se poate intra fără avizul celor de la Institutul de Stat în Construcţii”, a explicat directorul Institutului de Criminalistică.

O nouă dronă, mai performantă, urmează să fie adusă pentru a cerceta etajele superioare și zonele cu risc de colaps. Specialiștii estimează că cercetarea la fața locului va continua cel puțin una-două săptămâni.

Chestorul Marius Andrei, reprezentant al Poliției Capitalei, a transmis că zona rămâne complet izolată, iar ancheta se desfășoară sub supraveghere strictă.

„Până acum, perimetrul a fost foarte bine delimitat și asigurat de jandarmi și polițiști, accesul fiind permis doar controlat. Zilnic s-au efectuat cercetări la fața locului, la care au participat procurori, criminaliști și alți specialiști”, a declarat acesta.

Pe lângă activitățile de anchetă, autoritățile au îndepărtat elementele instabile de pe fațade, au curățat parcarea și au igienizat zona pentru a elimina riscurile. „Am periat zonele din interiorul blocurilor și parcarea, și am igienizat perimetrul pentru a putea identifica alte mijloace de probă”, a adăugat Andrei.

După ședința Comitetului pentru Situații de Urgență, s-a decis ca echipele tehnice ale companiilor de utilități să reia lucrările de verificare în zonele sigure. În paralel, Poliția a permis accesul controlat al locatarilor pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate.

„Am avut compasiune și înțelegere față de persoanele care au fost nevoite să părăsească imobilele afectate. Au fost însoțite pentru a-și putea lua lucrurile și alimentele perisabile”, a spus chestorul Marius Andrei.

Ancheta se concentrează acum pe determinarea cauzei care a provocat deflagrația. Primele indicii arată că o acumulare de gaze ar fi putut declanșa explozia, însă investigațiile continuă pentru confirmarea acestei ipoteze.

Specialiștii avertizează că fiecare detaliu contează, iar probele ridicate pot fi esențiale pentru stabilirea adevărului. Deocamdată, zona rămâne sub observație permanentă, iar accesul public este strict interzis până la finalizarea cercetărilor.