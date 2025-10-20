Cauza exploziei din Rahova rămâne necunoscută. Ancheta continuă la fața locului

Procurorii care investighează tragedia din cartierul Rahova, unde o explozie într-un bloc a provocat moartea a trei persoane și a rănit alte 15, transmit că, pentru moment, nu există o concluzie oficială privind cauza deflagrației. „În acest moment al cercetărilor nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informaţiile de interes public vor fi comunicate”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Ancheta este în plină desfășurare, iar specialiștii continuă verificările direct la locul incidentului, în paralel cu audierea persoanelor care ar putea oferi informații relevante.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București precizează că dosarul penal a fost deschis pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut drept urmare un dezastru, cercetările fiind efectuate „in rem”, adică vizând fapta, nu o persoană anume.

Totodată, procurorii au subliniat că, până acum, nu există dovezi care să indice faptul că deflagrația ar fi fost provocată de „prezenţa ori folosirea de material exploziv”.

„În cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală, au fost realizate activităţile de examinare şi identificare a celor 3 persoane decedate, fiind obţinute concluziile expertizei genetice judiciare dispuse în cauză”, au transmis procurorii.

Cercetările la fața locului continuă inclusiv marți și sunt realizate cu sprijinul unor echipe complexe formate din specialiști ai Poliției, ISU București-Ilfov, Institutului Naţional de Criminalistică, INSEMEX Petroșani, Inspectoratului Național de Expertize Criminalistice și Inspectoratului de Stat în Construcţii. Experții analizează structura clădirii și posibilele cauze tehnice care au dus la explozie.

În paralel, sunt audiate persoane care ar putea avea informații despre ce s-a întâmplat înainte de producerea tragediei.

Anchetatorii fac un apel public către mass-media „să evite speculaţiile privind cauzele producerii evenimentului sau atribuirea responsabilităţii unor persoane ori instituţii”, până la finalizarea verificărilor oficiale.