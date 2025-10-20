SRI acuză fake news și conspirații după explozia din Rahova și cere schimbarea legii

Serviciul Român de Informații (SRI) a emis luni o avertizare privind circulația pe rețelele de socializare a unor teorii ale conspirației și a dezinformărilor vizând oficiali și instituții ale statului, în contextul exploziei care a avut loc în Rahova, soldată cu trei morți și 13 răniți. .

Potrivit SRI, în ultimele zile, mediul online a fost inundat de mesaje false și speculații legate de incident. „Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, se arată în informarea serviciului.

SRI recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de a redistribui orice conținut online. „Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile”, transmite instituția.

În aceeași informare, SRI pledează pentru actualizarea legislației privind dezinformarea, inclusiv pe componenta penală, astfel încât să permită combaterea eficientă a campaniilor menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să pună în pericol siguranța cetățenilor prin propagarea unor mesaje false, radicale sau extremiste.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a atras atenția încă de duminică asupra răspândirii unor imagini false pe rețelele de socializare. În postarea sa pe Facebook, Nistor a transmis că filmările cu persoane care intră într-un bloc afectat de o explozie nu sunt de la incidentul din Rahova, ci de la un eveniment mai vechi.

Ministerul Afacerilor Interne a completat avertismentul, semnalând o imagine falsă creată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care polițiști ar fi arestat o vârstnică pentru că vindea legume pe trotuar.

La scurt timp după explozia de vineri, care a avut loc în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, pe Telegram, TikTok, Facebook și grupuri de WhatsApp au circulat diverse teorii conspiraționiste. Printre acestea s-a numărat afirmația că deflagrația ar fi fost provocată intenționat, „pentru că într-un apartament locuia o avocată implicată în dosare sensibile”.

Alte teorii false au sugerat că șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, ar fi fost „în vizită la avocată” cu o zi înainte de explozie. Unele mesaje fără dovezi susțineau că explozia ar fi fost cauzată de plasarea unei bombe, iar o altă ipoteză virală pretindea că a fost ucis „fiul unui general din CSAT care s-a opus anulării alegerilor”.