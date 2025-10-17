Explozie în Rahova. Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, evacuat. Copii răniți de cioburi

În urma exploziei extrem de puternice, geamurile liceului Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” au fost sparte. Ca urmare, conducerea liceului a decis suspendarea cursurilor, iar orele programate după-amiază nu vor mai avea loc. Cei de la ISU București au anunțat că au ridicat o dronă deasupra zonei afectate.

Conform declarațiilor unui martor aflat în interiorul liceului, forța exploziei a fost resimțită intens de către elevi și cadrele didactice. În urma exploziei din blocul situat pe Calea Rahovei, autoritățile anunță că două persoane au murit și alte optau transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

„Clădirea a fost evacuată la recomandarea autorităților competente. Elevii au fost evacuați în siguranță conform procedurilor pentru situații de urgență. Au fost preluați în siguranță de părinți. 10 copii au suferit răni ușoare”, au spus reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

O altă persoană a refuzat internarea. La fața locului a fost alertat și echipajul canin de căutare-salvare de la USISU Ciolpani pentru a verifica dacă mai există persoane surprinse în clădire. Totodată, populația va fi informată prin sistemul RO-ALERT, cu recomandări de a evita zona și de a respecta instrucțiunile autorităților.

Direcția Generală a Poliției Municipiului București (DGPMB) a anunțat că, în urma exploziei produse în Sectorul 5, forțele de ordine au intervenit imediat pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru a sprijini echipele operative implicate în intervenție.

Polițiștii rutieri au organizat devieri de trafic în zona afectată, pentru a menține circulația în condiții sigure și pentru a facilita evacuarea persoanelor aflate în pericol. Totodată, aceștia oferă suport pompierilor, asigurându-se că intervențiile se desfășoară în siguranță maximă.

În prezent, acțiunile poliției continuă în zona afectată.

1. Evitați zona afectată - Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

2. Respectați indicațiile autorităților - Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.

3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi - Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

4. Nu blocați căile de acces - Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.

5. Furnizați informații utile - Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

6. Sprijiniți persoanele vulnerabile - Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților.