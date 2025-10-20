Explozia din Rahova completează istoria marilor deflagrații din ultimii 27 de ani. Multe victime, puțini vinovați

La Parchetul Curții de Apel București se derulează ancheta cu privire la explozia din Rahova, Distrigaz abia în noaptea de duminică spre luni a (19/20 oct.) a început să facă săpături în jurul blocului distrus ca să stabilească adevărata cauză, autoritățile fac tot felul de declarații. Știri false circulă liber, alimentând teoriile conspirației deja apărute. Nu este prima oară când se întâmplă asemenea imense nenorociri ca aceasta din Rahova. Le voi reaminti, fiindcă am scris despre ele. De fiecare dată, vinovați au fost păgubiții și victimele.

Mulți dintre oamenii implicați în deflagrațiile despre care am să amintesc sunt încă în viață, ar avea ce să împărtășească din experiența lor locatarilor rămași acum fără casă. În primele cazuri de care o să amintesc, compania de gaze s-a numit Romgaz, devenită Distrigaz după preluarea franceză, apoi au apărut și firmele private cu care Distrigaz a încheiat contracte.

Istoria marilor deflagrații din ultimii 27 de ani. Multe victime, puțini vinovați

1)18 mai 1998 - Explozie în subsolul unui bloc din cartierul bucureștean Tei (str. Grigore Moisil nr. 9). Toți reporterii am zburat acolo fiindcă numărul victimelor era mare. Cauza: acumulare de gaz în subsolul blocului. 7 morți, doi răniți, apartamente avariate. Vina (stabilită de Inspectoratul de Stat pentru Protecția Muncii) a fost împărțită între Romgaz, Radet, Direcția de Telecomunicații București și două firme private.

2) 3 decembrie 1998 - Explozie la imobilul din Bd. Dacia nr. 33, la intersecția cu Piața Romană. Publicasem despre acest bloc, aflat într-o situație de revendicare a proprietății. Se obținuse de la instanță punerea în posesie, dar proprietarul nu putea să evacueze locatarii, să demoleze și să vândă terenul unor afaceriști imobiliari. S-a produs explozia în noaptea de 2spre 3 decembrie. Cauza: acumulare de gaz metan. 2 morți, 7 răniți, 20 de apartamente pulverizate, mașini parcate distruse, 46 de oameni rămași pe drumuri.

Locatarii au spus că au sesizat compania de gaze că se simte miros. Responsabilitatea accidentului nu a fost definitiv stabilită. Deși cei de la Romgaz au susținut că scurgerea s-a produs de la robinetii unui aragaz, aflat în apartamentul în care a fost epicentrul exploziei, aceștia au fost găsiți în poziția „închis”.

La începutul anului 2001, au fost puși sub acuzare doi angajați ai Romgaz, pentru vina de a fi remediat defectuos regulatorul de gaze al imobilului. Blocul s-a demolat, terenul vândut, iar în locul lui s-a ridicat un hotel.

3)2002. O deflagratie la o clădire de pe Calea Victoriei. Și în acest caz, vina a fost tot a proprietarilor, care nu au avut grijă de instalații. „Așa a reieșit din ancheta Distrigaz. Nu au fost consultați și experți independenți”, ne-a declarat atunci Vasile Gherasim, fostul primar al Sectorului 1.

4)2003. S-a produs o explozie din cauza unei acumulari de gaze într-un bloc de lângă Piața Domenii, sectorul 1. Ancheta făcută de Distrigaz a comunicat procurorilor că de vină a fost Asociația de Locatari, care ar fi facut o modificare la instalație.

5)2005, 17 iunie. Explozie în cartierul Colentina, pe str. Nicolae Apostol. Bilanț tragic: doi morți, șapte răniți și patru case distruse complet din cauza unei acumulări de gaze.

Explozia s-a produs la ora 6.50, când trei angajați ai unui atelier de încălțăminte improvizat într-un garaj au intrat și au aprins lumina. Scânteia a provocat deflagrația care a dărâmat pe loc patru case și a avariat încă patru. Una dintre acestea, făcută din chirpici, s-a dărâmat și a omorât doi tineri care locuiau cu chirie.

Locuitorii din zonă au declarat anchetatorilor că de o lună au tot sunat la Distrigaz. Au venit câteva echipe de intervenție, dar de fiecare dată altă echipă. Prima echipă a venit, a văzut că e vorba de o scurgere de gaze, a pus un manșon și a plecat, au susținut oamenii. Gazul bolborosea într-o baltă de apă de ploaie, așa că tot au insistat cu telefoanele. Au mai venit echipe, n-au dat de cap avariei, apoi s-a produs explozia.

6)2012, februarie, Sighetul Marmației. Nu am fost în teren la acest caz, fiind o distanță considerabilă, dar am publicat multe articole despre acest sinistru fără precedent și tot atât de dramatic ca și cel petrecut în Rahova.

O tragedie imensă. În noaptea de 18 spre 19 februarie, o acumulare de gaze a produs o deflagraţie într-o discotecă. Șapte răniții au fost transportați cu un elicopter la spital. S-a început ancheta. În timp ce polițiștii, pompierii și cei de la compania de gaze se aflau în incintă, s-a produs a doua explozie. Au fost încă 10 persoane rănite: 3 poliţişti, 2 pompieri, 1 notar şi 4 civili. Apoi directorul general al companiei de gaz, victimă în explozie, a murit la spital.

Darius era poliţist la Biroul de investigaţii criminale şi intrase în clădire pentru cercetări. A fost surpins de suflul celei de-a doua deflagraţii şi a suferit o leziune pe creier care l-a lăsat fără vedere.

Au fost trimise în judecată 10 persoane, dar şi firma de gaz şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. În 2016, toţi cei condamnaţii în primele instanțe au scăpat de închisoare, unul fiind chiar achitat. Pentru polițistul rămas orb s-a acordat o despăgubire de 1,5 milioane euro, dar nu am date dacă a primit suma.

Cele mai importante informații în cazul exploziei din Rahova

Voi puncta informațiile pe care le consider cele mai importante pentru cercetarea pe care o fac procurorii în cazul exploziei din Rahova.

*Departamentul de pompieri și alte servicii de urgență din România, coordonate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), și având la dispoziție numărul de urgență 112, au autoritatea de a evacua populația în cazul unui pericol imediat și grav. Aceasta face parte din misiunea lor de a salva vieți și de a proteja bunurile în situații de urgență, precum incendii, inundații sau dezastre naturale.

*Comunicat Distrigaz. „Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele, ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției din data de 16 octombrie, fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”.

Observați că Distrigaz nu scrie dacă în dimineața de 17 octombrie robinetul „protejat de o firidă” a fost găsit Închis sau Deschis.

*Locatarii din zonă declară că afară, în aer liber, mirosea puternic a gaz, dar și în subsolul blocului. Reprezentanții Distrigaz, primii sosiți la fața locului în 16 octombrie, nu au luat în considerare o scurgere de gaz de la conducta exterioară blocului 33 (așa cum s-a întâmplat în atelierul din Colentina în 2005) care ar fi putut intra pe conducta principală a imobilului. Au oprit gazele în bloc, au sigilat și au indicat o firmă privată pentru remediere.

*Duminică seara, 19 octombrie, mașinile și lucrătorii Distrigaz erau la blocul devastat și săpau în jurul conductei externe.

*Mulți martori spun că nu au avut gaze în apartamente până la momentul exploziei, deci robinetul a rămas închis peste noaptea din 16 spre 17 octombrie, nu a fost deschis de firma privată, ci doar s-a rupt sigiliu.

* Explozia s-a produs la etajul 5, posibil că acolo s-au acumulat gazele venite pe coloanele comune, situate pe partea cu apartamentele explodate. În apartament locuia avocata care era fumătoare. Etajul 6 a fost făcut și el praf. Gazele erau peste tot, însă locatarii declară că au stat cu geamurile deschise în apartamente, inclusiv pe paliere. La etajul 4 s-a spus că nu era nimeni, locatarii fiind plecați din București.

*Mărturie importantă a unui locatar, înregistrată de ProTv. Florin Mirea: „A venit firma respectivă la ora 5 (n.r. ora 17.00, în 16 oct.), nu s-au înțeles, a venit, a rupt sigiliul direct. Scurgerea de gaz a fost pe conducta de alimentare cu gaz a blocurilor. Fiind fisura lângă blocul respectiv, a intrat în subsol și până a aerisit s-a dus în tot blocul și toate apartamentele. S-a acumulat la etajele unde au fost închise geamurile. A fost o primă explozie la etajele care au fost spulberate și o a doua explozie a fost în subsolul blocului, care s-a simțit ca un cutremur”.