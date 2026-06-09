Justitie

Instanțele și parchetele discută astăzi despre noua lege a salarizării. CSM avertizează asupra unei tensiuni fără precedent în sistem

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Instanțele și parchetele discută astăzi despre noua lege a salarizării. CSM avertizează asupra unei tensiuni fără precedent în sistemSursa: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Adunările generale ale judecătorilor și procurorilor din întreaga țară au fost convocate pentru 9 iunie 2026, în contextul controverselor generate de proiectul noii legi a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că întâlnirile au ca scop formularea unui punct de vedere oficial atât asupra proiectului legislativ, cât și asupra a ceea ce magistrații descriu drept o campanie de decredibilizare a puterii judecătorești.

Decizia vizează toate curțile de apel, tribunalele, judecătoriile și parchetele din România și intervine într-un moment în care noua lege a salarizării provoacă reacții și proteste în mai multe sectoare ale administrației publice.

CSM invocă un climat de tensiune în sistemul judiciar

Potrivit comunicatului CSM după ședința extraordinară a Secției pentru judecători din 4 iunie, convocarea adunărilor generale a fost determinată de contextul din ultimele săptămâni și de nemulțumirile acumulate în sistem.

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Magistrații reclamă „discreditarea și stigmatizarea constantă a puterii judecătorești în România”, precum și existența unei stări de tensiune majore în rândul judecătorilor. În comunicat se arată că această situație este amplificată de volumul ridicat de activitate din instanțe și de deficitul cronic de personal.

Reprezentanții sistemului judiciar susțin că eforturile depuse pentru funcționarea actului de justiție nu sunt recunoscute corespunzător în dezbaterea publică.

Critici la adresa proiectului noii legi a salarizării

Un alt subiect aflat pe agenda adunărilor generale este proiectul noii legi a salarizării. Secția pentru judecători consideră că forma actuală a proiectului ar putea afecta statutul magistratului și poziția puterii judecătorești în arhitectura statului.

Potrivit comunicatului, proiectul legislativ este perceput de o parte a corpului profesional ca având efecte care „neagă rolul și locul puterii judecătorești în statul de drept”.

CSM a transmis că va continua să monitorizeze evoluția procesului legislativ și că, în funcție de deciziile autorităților, ar putea convoca și alte adunări generale pentru stabilirea unor măsuri suplimentare.

Procurorii, chemați și ei să își exprime poziția

În paralel, Secția pentru procurori a CSM a decis convocarea Adunărilor Generale ale procurorilor pentru aceeași dată, 9 iunie 2026.

CSM

CSM / sursa foto: Facebook

Și în cazul procurorilor, scopul principal este analizarea impactului proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. CSM a precizat că va întreprinde toate demersurile necesare pentru apărarea statutului magistratului, în funcție de evoluția dezbaterilor legislative.

Legea salarizării generează reacții în mai multe sectoare

Proiectul noii legi a salarizării a provocat nemulțumiri în mai multe domenii ale sectorului public. Sindicate și organizații profesionale din diferite categorii de angajați au avertizat că aplicarea unor noi formule de calcul ar putea conduce la diminuarea veniturilor pentru anumite categorii de personal.

În acest context, poziția exprimată de magistrați este una dintre cele mai importante reacții instituționale apărute până acum în dezbaterea privind reforma salarizării din sectorul public.

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