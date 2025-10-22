Expolozie în Rahova. O tânără de 17 ani, între viață și moarte după ce a fost rănită grav în timpul exploziei

Tragedia care a zguduit cartierul Rahova din București a curmat viețile a trei oameni, a rănit alți cincisprezece și a distrus peste 50 de locuințe. Printre victime se numără și Alexandra Neagu, o adolescentă de 17 ani care se află acum în stare critică la spital. Pentru a putea acoperi toate cheltuielile medicale, familia tinerei a lansat un apel disperat pe Facebook.

În momentul exploziei, Alexandra dormea în camera ei, la etajul șapte al blocului. Suflul deflagrației a fost atât de violent, încât podeaua s-a prăbușit sub ea, iar tânăra a fost proiectată în gol până la etajul cinci. Echipajele de salvare au găsit-o printre dărâmături și au transportat-o de urgență la spital.

Medicii au descoperit o fractură gravă de coloană și au decis să o opereze imediat. În prezent, Alexandra se află la terapie intensivă și luptă să trăiască.

Familia fetei este devastată. Singura lor dorință este ca Alexandra să își revină. După intervenția chirurgicală, urmează o perioadă lungă și dificilă de recuperare, cu tratamente costisitoare și terapii recomandate de medici.

Pentru a putea acoperi toate cheltuielile medicale, familia a lansat un apel disperat pe internet.

„AJUTAȚI-O PE ALEXANDRA NEAGU. O adolescentă de 17 ani luptă acum pentru viață. Dimineața exploziei din Rahova a sfâșiat liniștea cartierului. Alexandra dormea în camera ei. Într-o clipă, totul s-a prăbușit pereții, podeaua, siguranța unei vieți normale. A căzut de la etajul 7 până la etajul 5. A fost operată de urgență și se află în stare critică la Terapie Intensivă. Mama ei, Marilena, trăiește fiecare minut între speranță și groază. O privește neputincioasă, rugându-se doar să-i mai audă vocea. ‘Să deschidă ochii, Doamne… atât vreau’ Alexandra are 17 ani, vise neterminate, o viață abia începută. Dar acum fiecare respirație e o luptă. Urmează luni grele de tratamente, intervenții, recuperare. Costuri uriașe. Durere fără margini. Haideți să fim scutul ei acum. Să fim vocea, sprijinul și mâna care o ține pe linia vieții. Oricât de puțin, contează. Fiecare gest e o speranță. Titular cont: Marilena Neagu Cont RON: RO48INGB0000999909044521”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Fosta profesoară a Alexandrei a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, vorbind despre drama prin care trece fosta sa elevă.

„Alexandra a fost eleva mea. Un copil bun și sensibil, care astăzi poartă pe trup urmele nepăsării altora. Își trăia adolescența simplu, cu visuri mici și sincere. Iar acum… viața ei atârnă de un fir de speranță, după cumplita explozie din Rahova. (…) A trecut printr-o operație grea, iar acum se află în secția de Terapie Intensivă, luptând să își revină. Putem fi parte din lupta ei, oferindu-i o șansă în plus! Orice ajutor contează! Mic pentru noi, dar uriaș pentru ea!”, a scris fosta ei profesoară.

Explozia care a zguduit cartierul Rahova și a distrus un bloc întreg din București ar fi fost provocată de o scurgere de gaze. Potrivit primelor informații din anchetă, deflagrația s-ar fi produs în urma unui scurtcircuit electric care ar fi avariat o conductă de gaz, declanșând tragedia soldată cu morți, răniți și pagube uriașe.

Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) au extras conducta de gaze care alimenta blocul din Rahova distrus de explozie. În urma analizelor preliminare, s-a constatat că aceasta prezenta mai multe fisuri.