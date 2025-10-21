FC Barcelona a făcut spectacol în Liga Campionilor: 6-1 cu Olympiakos Pireu

Din cuprinsul articolului Liga Campionilor. Pafos a remizat cu Kairat

FC Barcelona a oferit un adevărat recital ofensiv în Liga Campionilor, învingând pe teren propriu echipa Olympiakos Pireu, scor 6-1, în grupa principală a competiției. Lopez a fost starul partidei, semnând un hat-trick în minutele 7, 39 și 76, în timp ce Rashford a completat spectacolul cu două goluri în minutele 74 și 79. Yamal a punctat și el, din penalty, în minutul 68.

Singurul gol al oaspeților a fost înscris de El Kaabi, din penalty, în minutul 54. Situația s-a complicat și mai mult pentru echipa greacă după eliminarea lui Hezze din minutul 57, lăsând-o în inferioritate numerică pentru o mare parte a jocului.

În celălalt meci al grupei, Pafos a terminat la egalitate, scor 0-0, în deplasare cu Kairat Almaty. Vlad Dragomir a fost integralist pentru echipa cipriotă, care a jucat în inferioritate încă din minutul 4, după eliminarea lui Correia.

Programul meciurilor de azi Astăzi, de la ora 22.00, sunt programate următoarele partide din Liga Campionilor:

Arsenal – Atletico Madrid

Bayer Leverkusen – PSG

FC Copenhaga – Borussia Dortmund

Newcastle – Benfica Lisabona

PSV – Napoli

Union Saint-Gilloise – Inter Milano

Villarreal – Manchester City