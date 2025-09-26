Olandezii acuză că FCSB a jucat teatru ieftin cu Go Ahead Eagles. Și arbitrul s-a săturat

FCSB a fost criticată în presa din Olanda, după succesul bifat pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0, în Liga Europa. „Roș-albaștrilor” li s-a reproșat maniera de joc, una marcată de simulări și de trageri de timp. Batavii l-au luat la țintă pe mijlocașul Florin Tănase, cunoscut ca un fotbalist care caută foarte mult faulturile. Joi, el a și fost avertizat cu cartonaș galben pentru o simulare.

„Arbitrul Tohver s-a săturat la un moment dat de teatrul românilor. Rezerva Tănase s-a aruncat de bună voie pe jos după un duel cu Deijl, apoi a rămas acolo. Arbitrul estonian i-a acordat apoi cartonașul galben”, au scris olandezii de la oost.nl. „Multă posesie, zero puncte”, a mai notat sursa citată.

Go Ahead Eagles trăiește o seară frustrantă în Europa League împotriva unui club de top căzut. Go Ahead Eagles se confruntă imediat cu o mare dezamăgire la debutul său în Europa League. Echipa lui Melvin Boel a jucat excelent, dar totuși cele trei puncte au revenit FCSB.

Românii le-au dat celor de la Eagles o lecție de eficiență și s-au întors acasă cu o victorie de 1-0. Astfel, nu se obțin din nou puncte pentru coeficient după înfrângerile anterioare ale lui Ajax, PSV și Feyenoord”, au scris și jurnaliștii de la sportnieuws.nl.

În timp ce fotbalistul gazdelor, Victor Edvardsen, a avut un discurs dur la final. „Nu mă simt bine după meci, bineînțeles. Cred că meritam mai mult. Ei s-au descurcat destul de bine, dar cred că meritam mult mai mult cu șansele pe care le-am avut.

Nu meritam să pierdem, e opinia tuturor din vestiar, dar am sentimentul că am acceptat acest rezultat. Și asta este o porcărie, de rahat, pentru că vrem să insuflăm o mentalitate de câștigător în echipă și în club. Nu poți accepta o înfrângere acasă când ai 75% posesie și atâtea ocazii!