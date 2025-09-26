Olandezii acuză că FCSB a jucat teatru ieftin cu Go Ahead Eagles. Și arbitrul s-a săturat
- Nicolae Comănescu
- 26 septembrie 2025, 11:17
FCSB a fost criticată în presa din Olanda, după succesul bifat pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0, în Liga Europa. „Roș-albaștrilor” li s-a reproșat maniera de joc, una marcată de simulări și de trageri de timp. Batavii l-au luat la țintă pe mijlocașul Florin Tănase, cunoscut ca un fotbalist care caută foarte mult faulturile. Joi, el a și fost avertizat cu cartonaș galben pentru o simulare.
FCSB, acuzată de presa din Olanda, din cauza simulărilor repetate
„Arbitrul Tohver s-a săturat la un moment dat de teatrul românilor. Rezerva Tănase s-a aruncat de bună voie pe jos după un duel cu Deijl, apoi a rămas acolo. Arbitrul estonian i-a acordat apoi cartonașul galben”, au scris olandezii de la oost.nl. „Multă posesie, zero puncte”, a mai notat sursa citată.
„Echipa lui Melvin Boel a jucat excelent”
Go Ahead Eagles trăiește o seară frustrantă în Europa League împotriva unui club de top căzut. Go Ahead Eagles se confruntă imediat cu o mare dezamăgire la debutul său în Europa League. Echipa lui Melvin Boel a jucat excelent, dar totuși cele trei puncte au revenit FCSB.
Românii le-au dat celor de la Eagles o lecție de eficiență și s-au întors acasă cu o victorie de 1-0. Astfel, nu se obțin din nou puncte pentru coeficient după înfrângerile anterioare ale lui Ajax, PSV și Feyenoord”, au scris și jurnaliștii de la sportnieuws.nl.
„Nu meritam să pierdem”
În timp ce fotbalistul gazdelor, Victor Edvardsen, a avut un discurs dur la final. „Nu mă simt bine după meci, bineînțeles. Cred că meritam mai mult. Ei s-au descurcat destul de bine, dar cred că meritam mult mai mult cu șansele pe care le-am avut.
Nu meritam să pierdem, e opinia tuturor din vestiar, dar am sentimentul că am acceptat acest rezultat. Și asta este o porcărie, de rahat, pentru că vrem să insuflăm o mentalitate de câștigător în echipă și în club. Nu poți accepta o înfrângere acasă când ai 75% posesie și atâtea ocazii!
