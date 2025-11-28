O poate opri Lazio pe AC Milan? Informații interesante și cote la pariuri înaintea derby-ului din Serie A

AC Milan este într-o formă excelentă și nu a mai pierdut în ultimele 12 meciuri. Se pregătește de meciul cu Lazio Roma, programat sâmbătă, de la ora 21:45, în etapa a 13-a din Serie A, în care pornește ca favorită.

A suferit o singură înfrângere în acest sezon, la fel precum Como. De partea cealaltă, Lazio Roma continuă în nota din sezonul precedent, în care s-a clasat pe 7. Acum este pe locul 8 și are momente în care reușește meciuri mari, cum s-a întâmplat cu Juventus Torino, dar și sincope neașteptate. Ambele echipe își doresc cele trei puncte, motiv pentru care confruntarea de sâmbătă va fi interesantă.

AC Milan are un moral bun după ce a învins-o pe Inter cu 1-0 în urmă cu o săptămână. Acasă are un parcurs excelent în acest sezon, cu cinci victorii și o remiză, contra celor de la Pisa. În schimb, Lazio are o singură victorie în deplasare în acest sezon, cu Genoa lui Dan Șucu. Lazio nu are amintiri plăcute din ultima deplasare din acest sezon, deoarece a fost învinsă de Interul lui Cristi Chivu.

Lazio se poate mândri cu faptul că a învins-o pe AC Milan la ultimul meci disputat în deplasare, sezonul precedent. Totuși, de atunci lucrurile s-au schimbat mult, iar AC Milan a devenit o forță între timp. Acesta este și motivul pentru care companiile de pariuri sportive îi dau prima șansă să obțină victoria, iar cotele sunt cele de mai jos:

victorie Milan - 1.58

egal - 4.00

victorie Lazio - 5.00

PSG vrea să continue perioada bună pe care o traversează, iar sâmbătă de la ora 18:00 va merge în Principatul Monaco. Derby-ul etapei din Ligue 1 prinde echipele în formă diferită. PSG este pe val, e pe primul loc în clasamentul din Ligue 1 și tocmai a câștigat cu 5-3 contra lui Tottenham în Champions League. În schimb, Monaco are trei înfrângeri la rând, este pe locul 8 în Ligue 1, iar în Champions League a remizat cu Pafos. Dincolo de acest aspect, problemele din defensiva lui Monaco ies la iveală meci de meci, iar PSG impresionează în atac. E de așteptat, așadar, un meci cu goluri, în care PSG pornește ca favorită la pariuri:

victorie Monaco - 4.33

egal - 4.50

victorie PSG - 1.61

Duminică, de la ora 18:30, se joacă derby-ul etapei din Premier League. Chelsea, echipă aflată pe locul secund, întâlnește liderul Arsenal. Distanța dintre cele două echipe este de 6 puncte, astfel că Chelsea nu-și permite să piardă. Va fi un meci greu, chiar dacă londonezii au un moral bun după victoria cu FC Barcelona. Arsenal tocmai a învins-o pe Bayern München, are nouă meciuri la rând fără eșec în Premier League și face un sezon mare. În plus, nu a mai pierdut cu Chelsea în ultimele șapte partide. Drept urmare, bookmakerii îi oferă prima șansă la victorie lui Arsenal:

victorie Chelsea - 3.10

egal - 3.25

victorie Arsenal - 2.25

Prognoza meteo indică ploi în cele trei orașe în care se dispută meciurile din acest articol, dar nu ne rămâne decât să așteptăm să plouă și cu goluri. Forța ofensivă a echipelor este cunoscută, așa că există motive serioase de optimism că vom vedea spectacol în weekend.