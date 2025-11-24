Interul lui Chivu pierde derbyul cu AC Milan, scor 0-1. Ce l-a dezamăgit pe antrenorul român

Inter Milano a ratat șansa de a rămâne aproape de vârful clasamentului din Serie A, după înfrângerea cu 0-1 în Derby della Madonnina, contra lui AC Milan, în etapa a 12-a. Golul lui Christian Pulisic din minutul 54 a decis un meci în care „nerazzurrii” au controlat jocul, dar au plecat de pe teren cu mâna goală, scrie Inter News.

Formația lui Cristi Chivu a coborât pe locul 4, la trei puncte în spatele liderului AS Roma, iar presiunea începe să se simtă! Este al treilea meci mare pierdut în actualul campionat, după eșecurile cu Juventus și Napoli.

Partida a părut, statistic, a Interului. Echipa lui Chivu a avut 64% posesie, 20 de șuturi (dintre care șase pe poartă) și două bare, în timp ce Milan a trimis doar de șapte ori spre poarta lui Sommer, cu trei execuții pe spațiu porții. Diferența s-a făcut, însă, prin eficacitatea în fața porții și la duelul portarilor. Dacă goalkeeperul elvețian al lui Inter nu a apărat ireproșabil, omologul său din poarta lui Milan a scos tot ce se putea scoate, devenind eroul serii.

Momentul-cheie al meciului a venit în minutul 74, când Hakan Çalhanoğlu, omul de care România se va lovi la barajul cu Turcia, a ratat un penalty ce ar fi putut rescrie complet scenariul derby-ului. Inter News a titrat plastic că turcul „l-a trădat” pe Chivu, deși l-a notat pe tehnicianul român cu 6, apreciind că Inter „a jucat mai bine, a creat mai mult, dar a pierdut”.

În prima repriză, Inter a controlat jocul, dar i-a lipsit inițiativa decisivă. Schimbarea lui Lautaro Martinez, în minutul 66, a stârnit nedumerire: atât în tribună, cât și la conferința de presă. „Am fost forțați să atacăm cu atât de mulți oameni, iar asta ne-a expus la unele contraatacuri. Dar astăzi (n.r. duminică) am suferit pe un contraatac și asta a fost fatal. Trebuie să simțim mai bine pericolul, chiar și să primim câteva cartonașe galbene atunci când este necesar

(De ce a fost schimbat Lautaro Martinez?) Lautaro este bine. De ce a ieșit? Nu pot schimba jucătorii? Este o alegere tehnică, băieții de pe bancă merită să-și aducă contribuția și au făcut-o. A fost alegerea mea”, a replicat iritat Chivu, întrebat de ce și-a scos căpitanul.

Imediat după meci, antrenorul român a părut lucid în analiza de ansamblu, dar vizibil frustrat de deznodământ: „AC Milan a marcat la singura lor ocazie, dintr-o pasă lungă. Băieții au încercat să revină în toate felurile, acesta este spiritul pe care vreau să-l văd. Patru înfrângeri în 12 meciuri sunt prea multe, trebuie să ne gestionăm bine frustrarea, pentru că un astfel de eșec își poate lăsa amprenta”.

Chivu a refuzat să dea vina pe portarului Sommer sau pe alt jucător, asumându-și responsabilitatea: „Nu mă concentrez niciodată pe un singur jucător. Nu există un vinovat, suntem cu toții implicați. Când începi să arăți cu degetul, deja miroase a eșec”.

Derby-ul pierdut transformă perioada următoare într-una critică pentru Inter. Miercuri urmează duelul cu Atletico Madrid, în Champions League, iar orice urmă de nesiguranță poate cântări decisiv.

Pentru Cristi Chivu, primul său Derby della Madonnina pe banca Interului devine un test de maturitate: nu atât prin ceea ce s-a întâmplat pe teren, cât prin felul în care va reuși să-și ridice echipa după o înfrângere care doare.