Dan Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira. Finanțatorul de la Genoa încearcă să iasă dintr-o situație critică

Dan Șucu, finanțatorul echipei Genoa, l-a concediat, azi, pe antrenorul francez Patrick Vieira (49 de ani). Omul de afaceri a decis că e cazul să facă o schimbare radicală pe banca tehnică, după ce ieri îl pusese pe liber și pe directorul sportiv al formației genoveze, Marco Ottolini. Situația este critică pentru clubul lui Șucu, aflat pe ultimul loc în Serie A, cu doar 3 puncte după disputarea a 9 etape. Până acum, Genoa nu a obținut nicio victorie.

Mai mult, fără gol marcat pe teren propriu, echipa a bifat cel mai prost debut de seon din istorie. Anunțul concedierii lui Vieira a fost făcut prin intermediul unui comunicat.

„Genoa CFC anunță că Patrick Vieira nu mai e antrenorul primei echipe. Clubul dorește să îi mulțumească lui și staffului său pentru dăruirea și profesionalismul de care au dat dovadă de-a lungul perioadei petrecute la club și le transmite cele mai bune urări pentru continuarea carierei. Conducerea tehnică a primei echipe a fost încredințată cu titlu interimar lui Roberto Murgita, asistat de Domenico Criscito”, au transmis reprezentanții clubului italian.

La mijlocul acestei săptămâni, Genoa, la care e legitimat și mijlocașul român Nicolae Stanciu, a fost învinsă pe teren propriu de Cremonese, scor 0-2. Dar, Șucu nu a decis la cald să îl dea afară pe tehnicianul din Hexagon.

Vieira a fost considerat unul dintre cei mai mari mijlocași defensivi din istorie și a făcut carieră la Arsenal, în perioada 1996 - 2005. Ca antrenor, a avut rezultate mediocre și a mai trecut pe la Nice, Crystal Palace sau Strasbourg.

Deocamdată, echipa va fi pregătită de Roberto Murgita. Este o soluție de scurtă durată, pentru că favorit să umple golul lăsat de Viera ar fi Paolo Vanoli, conform surselor gsp.ro.