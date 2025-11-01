Lucruri neștiute despre Sagrada Família. Secrete fascinante chiar în inima Barcelonei

Barcelona marchează un moment istoric în arhitectura religioasă. Sagrada Família, capodopera arhitectului Antoni Gaudí, devine cea mai înaltă biserică din lume, depășind toate celelalte biserici celebre din lume. Turnul central, dedicat lui Iisus Hristos, a fost finalizat în mare parte, iar la final edificiul va atinge o înălțime impresionantă de 172,5 metri, potrivit comunicatului transmis de Basílica de la Sagrada Família.

Sagrada Família a atins un nou record, devenind cea mai înaltă biserică din lume, după ce muncitorii au montat prima secțiune a crucii pe turnul central. Cu o înălțime de 162,91 metri, celebrul lăcaș de cult spaniol a depășit oficial Catedrala din Ulm, Germania, care deținea titlul din 1890.

„Astăzi am trăit unul dintre cele mai mari momente ale construcției Famíliei Sagrada! Primul element care face parte din crucea din turnul lui Iisus Hristos a fost deja așezat: brațul inferior al crucii, care are 7,25 metri și cântărește 24 de tone”, se arată în comunicat.

Proiectată de arhitectul Antoni Gaudí, Sagrada Família se află în inima Barcelonei de peste un secol, iar finalizarea clădirii principale este programată pentru anul viitor. Turnul central dedicat lui Iisus Hristos va crește și mai mult odată cu instalarea restului crucii în următoarele luni, atingând în cele din urmă 172, 5 de metri.

Deși Sagrada Familia nu a revendicat oficial titlul, cifrele vorbesc de la sine: monumentul din Barcelona este acum cu 1,38 metri mai înaltfață de biserica din Baden-Württemberg și continuă să crească.

Turnul central dedicat lui Iisus Hristos, ce se înalță deasupra întregii structuri, urmează să atingă în curând 172,5 de metri. Joi dimineață, o macara a instalat prima secțiune a turnului deasupra navei principale.

Construcția se finanțează în mare parte din taxele de vizitare: doar anul trecut, aproape 4,9 milioane de persoane au plătit pentru a intra în biserică.

Muncitorii continuă lucrările la fațadele bogat ornamentate și la decorarea interiorului, iar oficialii bisericii estimează că procesul de finalizare completă se va întinde pe următorii zece ani.

Lucrările la bazilică au cunoscut un ritm accelerat, pe măsură ce aceasta s-a transformat într-o atracție turistică de talie internațională. Vizitatori din toate colțurile lumii vin să admire capodopera lui Gaudí, unde simbolismul catolic se împletește armonios cu formele inspirate din natură.

Anul viitor se marchează un secol de la moartea celebrului arhitect Antoni Gaudí, iar Biserica plănuiește o serie de evenimente menite să cinstească moștenirea sa.

Construcția Sagrada Família a început în 1882, însă Gaudí, care a preluat proiectul un an mai târziu, nu și-a imaginat că îl va vedea finalizat în timpul vieții sale. La momentul decesului său, doar un singur turn fusese ridicat.

Odată cu preluarea proiectului, Gaudí a transformat planurile originale într-o viziune mult mai ambițioasă, bazată inițial pe donațiile credincioșilor, care au susținut astfel ridicarea acestei emblematice bazilici.

La moartea sa neașteptată, în 1926, doar unul dintre cele 18 turnuri planificate ale Sagrada Família fusese finalizat. De atunci, construcția acestei capodopere arhitecturale a fost coordonată de Fundația Sagrada Família și finanțată în mare parte prin donațiile vizitatorilor, turiștilor și ale susținătorilor privați.

Proiectul s-a confruntat însă cu multiple provocări de-a lungul celor aproape 150 de ani de execuție. În timpul Războiului Civil Spaniol, anarhiștii catalani au incendiat cripta, distrugând planurile și machetele din ipsos realizate de Gaudí, esențiale pentru continuarea lucrărilor.

Mai recent, pandemia de Covid-19 a determinat suspendarea temporară a lucrărilor, fundația invocând scăderea veniturilor generate de turism ca principal motiv al opririi construcției.

În septembrie, directorul general al Sagrada Família, Xavier Martínez, a declarat că Turnul lui Isus Hristos urmează să fie terminat în 2026, marcând astfel centenarul morții lui Gaudí.

Fundația plănuiește organizarea unor evenimente comemorative pentru arhitect, al cărui mormânt se află în cripta bisericii. Se estimează că lucrările finale la detalii decorative, sculpturi și la scara care conduce la intrarea principală vor continua pe parcursul următorului deceniu.

O poveste a vieții lui Hristos sculptată în piatră: Sagrada Familia nu este doar o catedrală, ci o poveste religioasă transpusă în piatră. Cele trei fațade proiectate de Gaudí simbolizează etapele esențiale ale vieții lui Isus: nașterea, moartea și gloria. Interiorul lăcașului transmite o senzație de spiritualitate cerească, captivând vizitatorii prin lumina și armonia sa.

Fiecare fațadă are un stil arhitectural distinct, reflectând diferite aspecte ale istoriei sacre. Fațada Nașterii, finalizată în timpul vieții arhitectului, redă momentul nașterii lui Isus și aduce simboluri legate de familie și viață. Fațada Patimilor, realizată de sculptorul Josep M. Subirachs, evocă suferința și moartea lui Hristos, în timp ce Fațada Gloriei, care servește drept intrare principală, ilustrează calea spre divinitate, judecata finală și gloria veșnică. Aceasta din urmă este încă în construcție.

Gaudí și-a dorit ca Sagrada Familia să devină cea mai înaltă clădire din Barcelona, dar a păstrat o înălțime sub Montjuïc din respect pentru Dumnezeu. Catedrala va fi în final înzestrată cu 18 turnuri: unul dedicat lui Isus Hristos, Fecioarei Maria, celor patru evangheliști și celor doisprezece apostoli. Unele dintre acestea vor fi cupole sau clopotnițe, iar altele, simple turnuri de veghe.

Cel mai înalt turn, dedicat lui Hristos, va fi încoronat cu o cruce tridimensională. Vizitatorii pot urca cu liftul pe turnurile finalizate pentru panorame impresionante asupra orașului sau pot coborî pe scările spiralate, admirând geniul lui Gaudí în detaliu.

Sagrada Família se distinge prin absența liniilor drepte, semn distinctiv al viziunii lui Gaudí. Arhitectul considera că liniile drepte aparțin omului, în timp ce formele curbe sunt creația lui Dumnezeu, motiv pentru care întreaga structură imită armonia naturii.

Ce trebuie să știți despre tragicul sfârșit al unui geniu: În 1926, Gaudí a fost victima unui accident tragic: lovit de un tramvai în timp ce mergea spre casă, a fost dus la spital, fiind confundat cu un om fără adăpost, și a murit la 73 de ani.

La înmormântarea sa au participat aproximativ 5.000 de oameni, marcând pierderea unui talent excepțional. Rămășițele sale odihnesc acum în Cripta Fecioarei Carmen din Sagrada Familia.

Mai trebuie spus că această capodoperă continuă să atragă milioane de vizitatori anual, impresionând prin frumusețea sa unică și prin detaliile încărcate de simbolism, o adevărată bijuterie arhitecturală și spirituală.