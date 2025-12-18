Cristi Chivu, la doi pași distanță de primul trofeu cu Inter Milano

Cristi Chivu are ocazia să câștige primul trofeu cu Inter Milano. Echipa românului participă în Supercupa Italiei, iar mâine, de la ora 21.00 va evolua împotriva celor de la Bologna. Înaintea confruntării, tehnicianul româna spus că nu s-ar schimba prea multe pentru el dacă și-ar trece în palmares victoria finală.

„Nu schimbă absolut nimic pentru mine, nu urmăresc reputația. Mă bucur de viața de zi cu zi și de evoluția noastră. Am niște jucători buni care merită foarte mult pentru ceea ce reprezintă ei ca persoane.

Trebuie să demonstrăm pe teren, știm ce avem de făcut. Bologna are o echipă foarte puternică și constantă în ultimii ani. Au capacitatea de a crea probleme oricărui adversar. Antrenez un grup înfometat și este o onoare pentru mine. Noi, ca staff, facem tot posibilul pentru a le da încredere jucătorilor”, a afirmat Chivu în presa din Italia.

El a mai declarat că important pentru Inter este să facă progrese în acestă perioadă. „Încă de la început, am plănuit fiecare meci cu ambiție, intensitate și determinare. Suntem o echipă care vrea să progreseze. Noul format (n.r. - al Supercupei Italiei) ne permite să fim aici, iar din acest motiv vrem să dăm totul. Calhanoglu este disponibil pentru acest meci, o să decid dacă va fi titular sau nu”.

În cealaltă semifinală a competiției, azi, de la ora 21.00 se vor afla față în față Napoli și AC Milan.

Fostul mare antrenor Fabio Capello spunea că o vede favorită pe Inter la câștigarea Serie A. Echipa este momentan pe prima poziție.

„Chivu face un o rotație bună a titularilor și permite echipei să-și mențină nivelul, lucru care poate aduce rezultate importante. Milan și Napoli n-au rezerve de același nivel, deși i-aș pune pe azzurri în spatele lui Inter când își vor recupera toți accidentații. Ceilalți se vor lupta pentru un loc în Liga Campionilor”.