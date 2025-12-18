Radu Miruță, numit la Apărare fără experiență în domeniul militar. Parcursul profesional al ministrului

Radu Miruță, propunerea USR pentru funcția de ministru al Apărării și vicepremier, ocupă în prezent funcția de ministru al Economiei. La 40 de ani, Miruță are o formare academică solidă în domeniul telecomunicațiilor, fiind doctor în acest domeniu, și este licențiat și în Drept, pe care îl descrie drept un „hobby” în propriul CV. Chiar și așa, Radu Miruță se alătură listei miniștrilor Apărării proveniți din mediul civil, neavând experiență în domeniul militar și nici stagiu militar efectuat.

A activat în companii importante din sectorul telecom și a intrat în politică în 2020, când a fost ales deputat pe listele USR, aflându-se acum la al doilea mandat parlamentar. În calitate de ministru al Economiei, a avut un rol direct în negocierile privind contractele din pachetul de finanțare SAFE pentru Apărare, prin care României îi sunt alocate peste 16,6 miliarde de euro.

Radu Miruță a preluat interimatul Ministerului Apărării la finalul lunii noiembrie, după demisia lui Ionuț Moșteanu. De-a lungul actualului mandat guvernamental, acesta s-a numărat printre cei mai vocali membri ai Cabinetului Bolojan, remarcându-se atât prin decizii ferme la conducerea Ministerului Economiei, cât și prin poziții politice clare și adesea tranșante.

Recent, pe 17 decembrie, Miruță a anunțat public că a fost amendat personal cu suma de 15.000 de lei de către AMEPIP, după ce a numit o conducere interimară la Avioane Craiova. Măsura a fost luată în contextul în care, timp de nouă ani, procedura de selecție pentru o conducere definitivă nu fusese finalizată.

Unul dintre obiectivele centrale ale mandatului său la Economie a fost verificarea modului în care au fost numite conducerile companiilor aflate în subordinea ministerului. În luna august, Miruță a anunțat declanșarea unor controale privind procesul de selecție al managementului tuturor companiilor de stat din coordonare, după ce, în urma unui control la șase societăți, au fost identificate nereguli considerate „de o dimensiune penală”. Ulterior, pe 12 noiembrie, ministrul a precizat că procedura de numire a conducerii ROMARM a fost sesizată Parchetului, iar Consiliul de Administrație a fost raportat către DNA și AMEPIP.

Pe lângă activitatea administrativă, Radu Miruță s-a făcut remarcat și prin declarații politice directe. Cel mai recent, acesta a transmis un avertisment către PSD, sugerând că partidele pro-europene ar putea forma o majoritate parlamentară și fără social-democrați: „Nu lipsesc multe voturi în parlament să se ajungă la 50% fără PSD”.

Radu-Dinel Miruță s-a născut la 8 aprilie 1985. A absolvit Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” în 2004, Facultatea de Drept a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu în 2008 și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București în 2009. În 2013 a obținut titlul de doctor în Telecomunicații la aceeași universitate, rezultatele tezei sale fiind utilizate în medii de testare din industria telecom din Franța, potrivit informațiilor publicate pe usr.ro și cdep.ro.

Încă din perioada studiilor universitare, Miruță a lucrat în sectorul privat, ocupând diverse poziții de inginer software și de rețele de telecomunicații: inginer proiectare și design IP la Cosmote România (aprilie 2008 – octombrie 2010), inginer de rețea și securitate la Credit Europe Bank (octombrie 2010 – iunie 2011), inginer IP implementare, suport și proiectare la Ericsson România în 2014, inginer IP Expert la Nokia (iulie – noiembrie 2018), inginer consultant IP la Tech-Mahindra (decembrie 2014 – februarie 2020) și inginer consultant servicii avansate la Cisco (noiembrie 2018 – aprilie 2020).

Din mai 2011 este asistent universitar la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității Politehnica București. Este autorul a 14 lucrări științifice publicate și premiate la nivel internațional și a activat ca și consultant de servicii avansate în rețele IP pentru clienți Cisco din regiunea Europa–Asia.

Radu Miruță a fost ales deputat în circumscripția electorală nr. 20 Gorj în decembrie 2020, pe listele Alianței USR PLUS, și reales în decembrie 2024 din partea USR. A fost membru al Comisiei pentru industrii și servicii din februarie 2021 și al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare în perioada decembrie 2020 – aprilie 2021. Din decembrie 2024 este președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și membru al Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est.

Încă Ministru al Economiei, Radu Miruță, declara în documentul depus oficial că deține, împreună cu familia, mai multe bunuri imobiliare în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj. Este vorba despre trei terenuri intravilane: unul de 382 mp, dobândit în 2009, deținut integral, un al doilea de 189 mp, cumpărat în 2018, deținut în cotă de 1/2 împreună cu soția, și un al treilea teren de 206 mp, achiziționat în 2024, deținut tot în proporție de 1/2. La acestea se adaugă o casă de locuit cu suprafața de 202,20 mp, dobândită în 2008 prin donație, precum și o altă construcție de 358,90 mp, aflată în coproprietate. La capitolul bunuri mobile, ministrul declară mai multe mijloace de transport achiziționate în anul 2018. Printre acestea se numără un autoturism BMW X5, un Volkswagen T-Roc, un vehicul CF Moto 800 și un alt mijloc de transport marca Repo. Toate aceste bunuri au fost dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare și sunt înregistrate pe teritoriul României. În declarație nu apar bunuri de tip bijuterii, metale prețioase sau obiecte de artă a căror valoare să depășească pragul de 5.000 de euro. Activele financiare înscrise în declarație însumează sume importante. În conturi și depozite bancare, Radu-Dinel Miruță declară peste 500.000 de lei într-un cont curent la ING Bank, aproximativ 303.555 lei și 175.487 lei în depozite la CEC Bank, precum și alte sume în conturi mai recente. La Raiffeisen Bank, sunt declarate conturi curente cu solduri de 692.509 lei, 103.026 euro și 151.651 dolari, la care se adaugă depozite de 320.000 lei și 35.841 lei. În total, sumele din conturi bancare și depozite depășesc pragul de un milion de lei, fără a include conturile cu solduri minore de pe platforme digitale precum Revolut. În ceea ce privește veniturile, ministrul declară o indemnizație anuală de deputat de 134.268 lei. Soția sa a încasat venituri salariale de 134.785 lei ca medic oftalmolog, la care se adaugă alte venituri salariale de 837 lei. Copiii au primit alocații în valoare de câte 3.504 lei fiecare, dar și sume semnificative sub formă de cadouri de la bunici, de peste 93.000 lei pentru fiecare copil. Radu-Dinel Miruță mai declară venituri din chirii în valoare totală de peste 88.500 lei pe an, precum și o restituire de 190.000 lei reprezentând contribuție electorală rambursată de Autoritatea Electorală Permanentă.