Jocurile Olimpice de la Milano. Creatorul jocurilor critică ceremonia de la Paris din 2024

Marco Balich, italianul responsabil de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026, a lansat un mesaj tranșant la adresa organizatorilor Paris 2024, după ce spectacolul inaugural al ediției franceze a stârnit controverse, mai ales în rândul cercurilor conservatoare, potrivit ladepeche.fr.

Peste 24 de milioane de persoane din Franța au urmărit la televizor ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024, unul dintre momentele centrale ale competiției. Spectacolul inaugural a generat însă controverse, unele secvențe fiind considerate de critici drept șocante sau lipsite de respect.

Printre momentele contestate s-au numărat reinterpretarea Cinei celei de Taină, cu Philippe Katerine nud, și scena în care apare Marie Antoinette decapitată, percepută de unii ca o glorificare a violenței. Aceste episoade nu au fost uitate de Marco Balich, designerul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, programate între 6 și 22 februarie.

Marco Balich a vorbit marți, 20 ianuarie, despre conținutul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, afirmând că spectacolul va fi mai puțin „diviziv” decât cel de la Paris 2024. Directorul artistic a subliniat că ceremonia reprezintă „o platformă unică pentru transmiterea mesajelor bune, nu a celor care divid”.

Balich a declarat că unele țări aleg să transmită mesaje diferite, precizând că el preferă să celebreze valorile umanității și se declară optimist din fire. Spectacolul va pune în prim-plan sportul și valorile sale, toleranța, fair-play-ul și pacea, iar Italia va fi evidențiată, cu Andrea Bocelli și Mariah Carey în distribuție, artista americană urmând să cânte în limba italiană.

Ceremonia de deschidere va implica numeroși artiști și dansatori, precum și 1.200 de voluntari, și se va desfășura pe 6 februarie, simultan, în patru locații. Printre acestea se numără și celebrul stadion de fotbal San Siro din Milano.

În pofida declarațiilor făcute, Jocurile Milano–Cortina se vor inspira și dintr-un element de succes al Paris 2024, prin prezența a două bazine acvatice animate. Inspirate de nodurile celebre ale lui Leonardo da Vinci, acestea se vor mișca din oră în oră, între 17:00 și 23:00, și vor fi amplasate sub Arcul Păcii, la intrarea în Parco Sempione.