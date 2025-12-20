Monden

Mariah Carey, concert la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026

Mariah Carey, concert la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026
Mariah Carey, superstarul american al muzicii pop, va fi cap de afiș la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, devenind prima artistă de renume internațional anunțată oficial în programul evenimentului.

Mariah Carey va deschide Olimpiada de iarnă pe tema „Armonie”

Concertul susținut de artista Mariah Carey va avea loc pe stadionul San Siro din Milano, pe 6 februarie, marcând ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, care se vor încheia pe data de 22 februarie.

Prezenţa artistei reflectă tema centrală a ceremoniei, „Armonie”, prin combinarea muzicii cu sportul pentru a promova valori precum incluziunea, respectul şi schimburile culturale.

Ceremonia de deschidere a Olimpiadei va pune în valoare cultura italiană

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, creată şi produsă de Balich Wonder Studio, va reuni artişti internaţionali şi va evidenţia cultura şi inovaţia Italiei. Evenimentul va marca începutul competiţiei pe 6 februarie la Milano, oferind un spectacol dedicat armoniei între artă şi sport.

Cinci aplicații care au făcut senzație și s-au prăbușit până la faliment. De ce s-au plictisit utilizatorii
Valentina Pelinel, dezvăluiri dureroase. Când a participat la primul concurs de modele era în doliu
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Sursa foto: www.olympics.com

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se vor desfăşura în nordul Italiei, cu probe organizate în Milano, Cortina d'Ampezzo şi alte locaţii din regiunile Lombardia, Veneto şi Trentino-Alto Adige, punând accent pe diversitatea şi frumuseţea zonelor care vor găzdui jocurile.

România are cea mai mare delegaţie la Jocurile Olimpice de iarnă

Federaţia Română de Schi-Biatlon a anunţat că 24 de sportivi sunt eligibili pentru calificarea la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, în cinci discipline, biatlon, snowboarding, schi alpin, sărituri cu schiurile şi schi fond. Lista finală va fi confirmată după competiţiile care se vor încheia pe data de 18 ianuarie 2026.

Delegaţia actuală are 46 de persoane, inclusiv sportivi, antrenori şi membri tehnici, condusă de preşedintele FRSB, Puiu Gaspar. România va beneficia de un loc alocat în schiul alpin pentru fiecare sex, iar restul sportivilor au puncte eligibile pentru calificare prin competiţii internaţionale.

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

