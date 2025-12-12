Monden

Snoop Dogg, antrenor onorific al echipei olimpice SUA: Este doar începutul

Snoop Dogg / Sursă: Arhiva EVZ
Rapperul Snoop Dogg s-a alăturat oficial echipei Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, preluând rolul de antrenor onorific. Comitetul Olimpic și Paralimpic al SUA (USOPC) speră ca prezența starului să aducă un plus de energie și personalitate Coastei de Vest în echipa americană.

Snoop Dogg, antrenor onorific al echipei olimpice SUA

Snoop va face parte din ceea ce USOPC numește „echipa din spatele echipei”, alături de antrenori, experți medicali și personal de suport, sprijinind sportivii în competiția pentru medalii.

„Sportivii echipei SUA sunt adevăratele vedete – eu sunt aici doar pentru a-i încuraja, a-i motiva și poate a le împărtăși puțin din înțelepciunea mea”, a declarat Snoop Dogg, pe numele real Calvin Cordozar Broadus Jr.

Snoop Dogg

Snoop Dogg. Sursa foto Captură video

„Această echipă reprezintă tot ce este mai bun în sport: talent, pasiune și determinare. Dacă pot contribui cu puțină dragoste și motivație în plus, pentru mine este o victorie.”

Directorul executiv al USOPC, Sarah Hirshland, a povestit despre prima întâlnire a rapperului cu sportivii. „Din momentul în care Snoop i-a întâlnit pe sportivii echipei SUA, s-a creat o legătură instantanee – respect reciproc, curiozitate sinceră și multe râsete. Entuziasmul său pentru Mișcarea Olimpică și Paralimpică este contagios.”

Snoop Dogg

Snoop Dogg. Sursa foto Captură video

Nu e pentru prima dată

Prezența rapperului la competițiile olimpice nu este nouă. La Jocurile Olimpice de vară de la Paris, el a participat ca ambasador neoficial al echipei SUA și a susținut un concert în timpul ceremoniei de predare a ștafetei pentru Los Angeles 2028.

„Din momentul în care am ajuns la Paris, am fost imediat primit în familia USOPC. Felul în care sportivii inspiră lumea și cum personalul îi sprijină m-a impresionat încă din prima zi”, a spus artistul.

„Este doar începutul”

Rapperul în vârstă de 54 de ani are o implicare îndelungată în sport prin Snoop Youth Football League, o organizație care a sprijinit peste 15.000 de tineri, inclusiv copii cu dizabilități. Funcția onorifică de antrenor se adaugă și rolului său de colaborator pentru NBCUniversal în timpul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, consolidându-i prezența în universul olimpic american.

„Acesta este doar începutul. Să încurajăm împreună echipa SUA”, a spus rapperul.

