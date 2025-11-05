Un celebru rapper a murit la câteva zile după un concert istoric

Rapperul Young Bleed, cunoscut și sub numele real Glenn Reid Clifton Jr., a murit la vârsta de 51 de ani, pe 1 noiembrie 2025, în Las Vegas, în urma unui anevrism cerebral. Artistul s-a prăbușit la scurt timp după ce participase la mult așteptatul eveniment Verzuz dintre No Limit Records și Cash Money Records, care a reunit două dintre cele mai influente case de rap din Louisiana.

Originar din Louisiana, Young Bleed s-a făcut remarcat în anii ’90, odată cu hitul „How You Do That”. De-a lungul carierei, a lansat nouă albume de studio și a câștigat respectul comunității hip-hop pentru stilul său distinct și autenticitatea mesajelor sale. Vestea morții sale a provocat un val de emoție și șoc printre fani și colegi din industrie.

Fiul său cel mare, Ty Gee Ramon Clifton, a confirmat decesul într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale pe 4 noiembrie, dorind să ofere detalii despre ultimele momente ale tatălui său și să clarifice zvonurile.

Fiul rapperului a spus că tatăl său l-a învățat tot ce știe și că se va asigura că moștenirea lui va rămâne vie și că nimeni nu îl va uita.

„Încă nu știu cum să accept asta, e încă atât de ireal. Îl iubesc pe tipul ăsta, tot ce sunt eu este el. M-a învățat totul. Nu m-a tratat niciodată ca pe un copil, nici măcar când eram copil, a revărsat întotdeauna atât de multă viață în mine. Așa că voi prelua sarcina și voi continua de unde a rămas el. Mă voi asigura că moștenirea lui rămâne vie, iar asta prin noi toți.”

Evenimentul Verzuz a fost printre ultimele apariții publice ale lui Young Bleed și a reunit nume legendare ale rap-ului louisianez.