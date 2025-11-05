Un celebru rapper a murit la câteva zile după un concert istoric
- Emma Cristescu
- 5 noiembrie 2025, 09:54
Rapperul Young Bleed, cunoscut și sub numele real Glenn Reid Clifton Jr., a murit la vârsta de 51 de ani, pe 1 noiembrie 2025, în Las Vegas, în urma unui anevrism cerebral. Artistul s-a prăbușit la scurt timp după ce participase la mult așteptatul eveniment Verzuz dintre No Limit Records și Cash Money Records, care a reunit două dintre cele mai influente case de rap din Louisiana.
Rapperul Young Bleed a murit
Originar din Louisiana, Young Bleed s-a făcut remarcat în anii ’90, odată cu hitul „How You Do That”. De-a lungul carierei, a lansat nouă albume de studio și a câștigat respectul comunității hip-hop pentru stilul său distinct și autenticitatea mesajelor sale. Vestea morții sale a provocat un val de emoție și șoc printre fani și colegi din industrie.
Fiul său cel mare, Ty Gee Ramon Clifton, a confirmat decesul într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale pe 4 noiembrie, dorind să ofere detalii despre ultimele momente ale tatălui său și să clarifice zvonurile.
Ce probleme de sănătate avea
„Tatăl meu, ca majoritatea pe măsură ce îmbătrânești, avea tensiune arterială crescută. Își lua medicamentele și făcea ce face ca vedetele, așa că nu prea multe. După marea lui petrecere de la Verzuz, a mers la o petrecere de după eveniment și acolo totul a cam luat amploare. După ce s-a prăbușit, a trecut de la anevrism, de la sângerare, la creier”, a spus Ty Gee.
„E încă atât de ireal”
Fiul rapperului a spus că tatăl său l-a învățat tot ce știe și că se va asigura că moștenirea lui va rămâne vie și că nimeni nu îl va uita.
„Încă nu știu cum să accept asta, e încă atât de ireal. Îl iubesc pe tipul ăsta, tot ce sunt eu este el. M-a învățat totul. Nu m-a tratat niciodată ca pe un copil, nici măcar când eram copil, a revărsat întotdeauna atât de multă viață în mine. Așa că voi prelua sarcina și voi continua de unde a rămas el. Mă voi asigura că moștenirea lui rămâne vie, iar asta prin noi toți.”
Evenimentul Verzuz a fost printre ultimele apariții publice ale lui Young Bleed și a reunit nume legendare ale rap-ului louisianez.
