Evenimente în București. Unde să mergi în aceste zile ploioase

Bucureștiul rămâne un oraș plin de evenimente și de oportunități culturale și în această săptămână ploioasă. Pentru cei care nu vor să lase vremea mohorâtă să le strice planurile, teatrele, sălile de concerte și muzeele oferă alternative perfecte.

De la spectacole de teatru și concerte live, până la expoziții de artă și recitaluri de muzică clasică, Bucureștiul știe să transforme o zi ploioasă într-o experiență memorabilă.

Pe 1 octombrie, cei mici pot vedea la Teatrul Țăndărică cu „Motanul Încălțat”, un spectacol plin de energie și magie. Seara, scena teatrală devine diversă: Vânătoarea la Teatrul Bulandra, Proorocul Ilie și Dineu cu proști la Teatrul Național, Don Quijote la Teatrul Act și Trei surori în Atena la Teatrul Nou. Festivalul BUKFESZT 2025 aduce pe scena Bulandra montări ale teatrelor maghiare, iar Teatrelli propune spectacolul „Witch Is”.

În materie de muzică, pe 1 octombrie, Ateneul Român deschide stagiunea camerală 2025-2026, în timp ce Expirat Halele Carol găzduiește concertul aniversar Macanache 10 ani de Interzis. Control Club propune The Speakers, iar Hard Rock Cafe îl aduce pe Nicu Alifantis alături de Zan.

Pentru iubitorii artei, Palatul Suțu găzduiește expoziția „George Enescu și Universul Artelor”, iar MNAC și MARe prezintă expoziții contemporane care provoacă gândirea și imaginația vizitatorilor.

Ziua de joi aduce o varietate de opțiuni culturale. Teatrele continuă să fie refugii ideale: Macbeth la Teatrul Odeon, Incognito la TNB, Iona la Nottara și „Uite mortul, nu e mortul” la Sala Luceafărul. Festivalul BUKFESZT continuă la Teatrul Metropolis, iar Teatrul Mic propune din nou Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

Muzica live rămâne un punct forte: deschiderea stagiunii simfonice la Ateneul Român, Mioritic Fest la Club Șurubelnița, concertele Calyces & Aetheria la Encore, Redrum la Expirat și Tommy Cash la Arenele Romane. JazzBook oferă o seară acustică cu Kusak – OrganicTrio + 1, iar The Pub – Universității aduce proiectul DOAR ATÂT.

Teatrele continuă să atragă publicul cu spectacole pentru toate vârstele. Dimineața, cei mici pot urmări Capra cu trei iezi și Mica Sirenă la Teatrul Țăndărică. Seara, festivalul BUKFESZT se desfășoară la Teatrul Metropolis, iar Teatrul Bulandra aduce Family.exe și Tache, Ianke și Cadâr.

Alte opțiuni includ Varșovia: Ghid Turistic la Teatrul Evreiesc de Stat, Fetița din Debara la Teatrul de Artă și D’ale Carnavalului sau EX la Teatrul Mic.

Muzica live continuă să fie o alegere inspirată: Iris sărbătorește 45 de ani de carieră la Arenele Romane, iar Control Club și Fratelli Studios aduc concerte indie și alternative. Botanic Restaurant și Green Hours Jazz Cafe oferă momente mai intime, iar scena electronică și experimentală e prezentă la Publika și Zen Bar.

Sâmbătă, 4 octombrie 2025

Weekendul se anunță la fel de bogat în evenimente. Teatrul Țăndărică continuă cu Capra cu trei iezi, iar Teatrul de Comedie propune „Închide ochii și ai să vezi mai bine”. Teatrele Metropolis, Nottara, Bulandra și Teatrul Roșu oferă spectacole diverse pentru toate gusturile: de la comedie la dramă, de la Ionesco la creații contemporane. Opera Națională București prezintă baletul Cenușăreasa, iar Teatrul Masca aduce producția queer VIRAL.

În materie de concerte, Arenele Romane devin gazda unui mini-festival cu Coma, Vița de Vie, Altar, Zob și Crize, iar Ateneul Român oferă recitaluri camerale de muzică românească. Berăria H și 14thLANE organizează evenimente de jazz și pop, iar scena alternativă de la Encore Club continuă să susțină muzica independentă.