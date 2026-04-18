Salvamontiștii, avertisment pentru turiști: traseele montane sunt încă greu de parcurs

Salvamontiștii din județul Mureș atrag atenția turiștilor pe Facebook că în Masivul Călimani, la altitudini de peste 1.500 de metri, condițiile rămân specifice sezonului rece, în ciuda calendarului de primăvară. Zona montană este încă acoperită de zăpadă, iar temperaturile scăzute mențin un nivel ridicat de dificultate pentru drumeții.

„Serviciul Public Judeţean Salvamont Mureş informează turiştii că, în Masivul Călimani, peste altitudinea de 1500 m, condiţiile sunt încă specifice sezonului de iarnă”, au transmis salvatorii montani. Aceștia au spus că stratul de zăpadă persistent și vremea rece pot transforma traseele obișnuite în zone cu risc crescut de accidentare.

Specialiștii recomandă echipament adecvat de iarnă, inclusiv încălțăminte de munte, haine impermeabile și mijloace de orientare, mai ales pentru cei care intenționează ascensiuni la altitudine. De asemenea, salvamontiștii insistă asupra respectării traseelor marcate, pentru a evita rătăcirea sau expunerea la zone instabile.

În paralel, în alte zone montane din țară continuă lucrările de deszăpezire. Pe Transalpina, drumarii intervin în sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, unde stratul de zăpadă încă împiedică reluarea circulației.

„DRDP Craiova depune eforturi pentru redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, în timp cât mai scurt. Reamintim participanţilor la trafic că circulaţia rutieră rămâne închisă până la luarea unei decizii de către comisia de specialitate, privind reluarea traficului în condiţii de siguranţă”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

Autoritățile au anunțat că intervențiile sunt în desfășurare, iar echipele acționează cu utilaje speciale pentru curățarea carosabilului și stabilizarea drumului. Redeschiderea circulației va fi posibilă doar după finalizarea lucrărilor și după verificarea completă a condițiilor de siguranță.

„Pe durata intervenţiilor, circulaţia rămâne închisă. Facem apel către conducătorii auto să nu pătrundă pe acest sector de drum, existând riscuri majore generate de condiţiile de iarnă şi utilajele aflate în lucru”, au mai transmis drumarii.

Atât în zona Călimani, cât și pe Transalpina, autoritățile au transmis că vremea și condițiile din teren impun prudență maximă, iar accesul trebuie evitat până la stabilizarea completă a traseelor și drumurilor montane.