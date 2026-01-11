Drumeții de iarnă în Europa. Trasee pentru începători cu peisaje de basm

În Europa există numeroase trasee montane spectaculoase care pot fi parcurse chiar și de începători atunci când munții sunt acoperiți de zăpadă și peisajele se transformă într-un adevărat basm alb, potrivit ghidului „Best Winter Hikes in Europe” de pe Stunning Outdoors.

Aceste trasee sunt bine marcate, întreținute și sigure, oferind în același timp priveliști impresionante și experiențe autentice în natură.

În inima Alpilor elvețieni, Valea Engadine (în sud‑estul Elveției) este renumită pentru peisajele de basm și rețeaua extinsă de poteci de iarnă bine întreținute. În zona Scuol, de exemplu, există peste 160 km de trasee marcate pentru mers pe jos și snowshoeing (drumeții cu rachete de zăpadă), care pot fi parcurse în siguranță pe parcursul sezonului rece.

Ce face această regiune ideală pentru începători este faptul că majoritatea traseelor sunt clar semnalizate și deservite de transport public (trenuri și autobuze), permițând drumeților să plece de la un punct și să revină diferit, fără să trebuiască să facă întoarceri dificile.

Liniștea văilor, peisajul de zăpadă și posibilitatea de a combina plimbările cu tradiții locale (cafenele montane, hanuri și preparate specifice) transformă o simplă ieșire într‑o experiență completă de iarnă.

Pe granița dintre Polonia și Republica Cehă se întinde Polish–Czech Friendship Trail, un traseu spectaculos de circa 30 km prin Munții Karkonosze, care poate fi adaptat pentru o drumeție de iarnă de o zi sau două chiar și de începători.

Traseul este moderat ca dificultate și bine marcat cu semne clare atât pe partea poloneză, cât și pe cea cehă, ceea ce îl face potrivit pentru drumeții care nu au încă multă experiență în zăpadă. Peisajul în timpul iernii include platouri alpine acoperite de zăpadă, păduri de conifere și vederi panoramice asupra vârfurilor din jur.

Totodată, accesul din orașe turistice precum Szklarska Poręba sau Pec pod Sněžkou îl transformă într‑o opțiune convenabilă pentru o escapadă de weekend.

Slovenia este una dintre destinațiile emergente pentru drumeții de iarnă în Europa, datorită peisajelor sale alpine dramatice dar accesibile. O rută foarte recomandată pentru începători este cea din Valea Logar (Logarska Dolina) spre Klemenča Jama, în Munții Kamnik‑Savinja, una dintre cele mai pitorești văi glaciare din țară.

Traseul urcă treptat prin păduri și pajiști acoperite de zăpadă, până la o cabană de munte („hut”) unde drumeții pot să se încălzească cu o băutură caldă și să admire peisajele montane. Durata de 2‑3 ore dus‑întors îl face perfect pentru începători, iar zona este ideală pentru fotografii spectaculoase cu munți, brazi și culori de iarnă.

Stațiunea alpină St. Anton am Arlberg din Austria este recunoscută nu doar pentru schi, ci și pentru rețeaua sa de trasee de iarnă bine întreținute care serpuiesc prin peisajul montan, oferind priveliști impresionante asupra Alpilor Tirolieni.

Pentru începători, „WunderWanderWeg” este o alegere excelentă: o potecă tematică prin natură, ușor accesibilă iarna, care trece printre păduri și văi, cu priveliști asupra munților și cu informații despre flora și fauna locală.

Deoarece traseele sunt marcate și întreținute de autorități locale, riscurile sunt reduse, iar drumeții pot să se bucure în liniște de zăpadă și aer curat, fără necesitatea unui echipament tehnic complex.

La granița dintre Germania și Austria se află Nagelfluhkette Nature Park, o zonă montană mai puțin cunoscută decât Alpii principali, dar ideală pentru drumeții de iarnă mai ușoare. Peisajul este dominat de colineu­rile lor line și pădurile acoperite de zăpadă, ceea ce face această regiune potrivită pentru cei care vor să experimenteze drumețiile alpine fără să abordeze pante abrupte sau teren tehnic.

În timpul iernii, parcul oferă trasee de snowshoeing și drumetii simple, cu diferite opțiuni de lungime, multe dintre ele fiind accesibile direct din sate montane pitorești sau de la cabane rustice unde se poate face pauză pentru o supă caldă sau o ciocolată fierbinte.