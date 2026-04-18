Drumarii intervin pe Transalpina, dar circulația rămâne închisă din cauza zăpezii

Pe Transalpina, unul dintre cele mai înalte drumuri din România, lucrările de deszăpezire sunt în plină desfășurare, autoritățile încercând să redea circulației segmentul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, potrivit DRDP Craiova.

Intervențiile vizează atât îndepărtarea stratului de zăpadă rămas pe carosabil, cât și pregătirea drumului pentru reluarea în condiții de siguranță a traficului rutier.

Reprezentanții DRDP Craiova au precizat că acțiunile sunt intensificate în această perioadă, însă redeschiderea oficială a tronsonului DN 67C nu va fi posibilă până când o comisie de specialitate nu va confirma că traficul se poate desfășura fără riscuri. În acest moment, circulația rămâne complet suspendată pe sectorul montan.

Echipele de drumari intervin cu utilaje grele, adaptate condițiilor de altitudine și iarnă târzie, pentru a curăța carosabilul și pentru a stabiliza zonele afectate de zăpadă compactată și eventuale alunecări. Prioritatea principală este crearea unor condiții minime de siguranță înainte de reluarea accesului pentru autovehicule.

Autoritățile au anunțat că, deși lucrările sunt în desfășurare, accesul publicului pe acest segment de drum este strict interzis. Pe alocuri, condițiile rămân dificile, iar prezența utilajelor în lucru, combinată cu instabilitatea vremii la altitudine, poate crea situații periculoase pentru șoferi.

„Pe durata intervenţiilor, circulaţia rămâne închisă. Facem apel către conducătorii auto să nu pătrundă pe acest sector de drum, existând riscuri majore generate de condiţiile de iarnă şi utilajele aflate în lucru”, au mai transmis reprezentanţii DRDP Craiova.

DRDP Craiova a transmis în mod repetat că redeschiderea Transalpinei va avea loc doar după finalizarea completă a intervențiilor și după verificarea tuturor condițiilor de siguranță rutieră. Decizia finală aparține unei comisii specializate, care evaluează starea drumului înainte de a permite reluarea circulației.

Până atunci, echipele rămân mobilizate în zonă, lucrând continuu pentru degajarea completă a traseului. În funcție de evoluția condițiilor meteo, autoritățile vor anunța momentul exact în care șoferii vor putea reveni pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din țară.