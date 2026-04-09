CNAIR a anunțat că utilajele de deszăpezire intervin pe drumurile din județele Prahova și Argeș

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, joi, că utilajele de deszăpezire intervin pe drumurile din județele Prahova și Argeș, unde ninge. „Acționare cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant pe DN1 și DN1A, jud. Prahova. Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”, au scris reprezentanții instituției, într-o postare pe Facebook.

Potrivit CNAIR, utilajele cu lamă și material antiderapant acționează joi pe DN1 și DN1A, în județul Prahova, unde ninge și s-a depus deja strat de zăpadă. De asemenea, ninge în zona înaltă din județul Argeș, iar utilajele de deszăpezire intervin pe DN7C - Transfăgărășan.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să își adapteze viteza la condițiile de drum.

Meteorologii ANM au emis o nouă avertizare de vreme severă, fiind anunțate ninsori, ploi și vânt puternic în mai multe regiuni din țară. În perioada 9 aprilie, ora 10.00 - 11 aprilie, ora 10.00, vremea se va răci accentuat, inclusiv în București. Pe parcursul zilei de joi, 9 aprilie, vântul se va intensifica temporar în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze de 45-55 km/h, iar la munte, local, rafalele vor depăși 50-70 km/h.

În centrul, estul și sudul țării vor apărea precipitații mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar în estul și sud-estul Transilvaniei se va depune un strat de zăpadă de 3-6 cm.

La munte va ninge, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5-10 cm.

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților temperaturile vor coborî sub zero, local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest, unde se va forma brumă.