Cod portocaliu de vreme rea. Meteorologii anunță viscol, ploi și ninsori

Ninsoare. Sursa foto: AI
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că vremea se va răci accentuat în întreaga țară în perioada 8–10 aprilie și că vor fi intensificări ale vântului, precipitații mixte și ninsori viscolite la munte.

Vremea se răcește considerabil

Administrația Națională de Meteorologie a avertizat că fenomenele meteorologice vor fi deosebit de severe, iar în Carpații Meridionali și de Curbură se așteaptă rafale puternice care pot depăși 130 km/h. Vizibilitatea în zonele montane va fi extrem de redusă, sub 50 de metri, ceea ce creează condiții periculoase pentru deplasări și activități montane.

ploaie și vant / sursa foto: dreamstime.com

În regiunile Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei, vântul va atinge temporar viteze de 50–70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali, rafalele vor urca la 70–90 km/h, iar ninsorile viscolite vor diminua vizibilitatea sub 100 de metri.

Vânt puternic și ninsori

La altitudini de peste 1.600 de metri, condițiile vor fi extreme: rafale de 110–130 km/h și vizibilitate sub 50 de metri. Pentru aceste zone, meteorologii au emis cod portocaliu de vreme rea, semnalând risc major pentru siguranța persoanelor care se află în zonă.

Reforma care schimbă harta Republicii Moldova. 32 de raioane vor deveni doar 10, iar primăriile vor fi mai puternice
ANM a mai anunțat că în centrul, estul și sudul țării precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar stratul nou de zăpadă va ajunge local la 10–15 centimetri. Pe durata intervalului, în anumite localități se vor acumula cantități de apă de 10–15 litri pe metru pătrat.

Ploi. Sursa foto: dreamstime.com

Temperaturile vor scădea semnificativ

Temperaturile vor scădea semnificativ, astfel că vremea va fi deosebit de rece pentru începutul lunii aprilie, iar în zonele joase există posibilitatea formării brumei.

Pe parcursul zilei de miercuri, la altitudini mari din Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va continua să sufle cu putere, iar ninsoarea viscolită va crea vizibilitate extrem de redusă.

În ziua următoare, rafalele vor fi între 70 și 90 km/h, iar la peste 1.600 de metri se estimează intensificări de până la 120 km/h. Stratul de zăpadă va continua să se depună, iar condițiile meteo rămân extrem de dificile pentru turiști, drumari și localnici.

În aceste condiții, autoritățile și ANM recomandă prudență maximă și evitarea deplasărilor în zonele montane afectate, în special acolo unde codul portocaliu este activ.

