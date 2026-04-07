ANM dă avertizări de ninsori și ploi, în Săptămâna Mare. Aproape toată țara, afectată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări cod galben de ninsori și ploi, precum și de vreme rece, intensificări ale vântului și viscol în zonele montane.

Potrivit meteorologilor ANM, ziua de marți va marca debutul episodului de vreme de iarnă. Prima avertizare cod galben are intervalul de valabilitate între 07 aprilie, ora 10:00 și 10 aprilie, ora 10:00.

Fenomene vizate sunt: intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45...60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80...90 km/h.

Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10...15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp.

Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

O a doua avertizare are intervalul de valabilitate între 07 aprilie, ora 10:00 și 07 aprilie, ora 21:00. Fenomenele vizate sunt intensificările vântului.

Zonele afectate: Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei și la munte.

În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100...120 km/h.

O a treia avertizare ANM are intervalul de valabilitate între 07 aprilie, ora 21:00 și 08 aprilie, ora 10:00, iar fenomenele vizate sunt intensificările vântului și ninsorile viscolite la munte.

În intervalul menționat, în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei precum și în sudul și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Și, în fine, o a patra avertizare ANM, cod portocaliu, are intercalul de valabilitate între 07 aprilie, ora 21:00 și 08 aprilie, ora 10:00, iar fenomenele vizate sunt reprezentate de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m. Zone avertizate sunt unele dinCarpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m.

Local în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110...130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.