Vremea rea ne strică Paștele. Ploi, ninsori și vânt puternic în mai multe regiuni. Avertizare de vreme severă de la ANM

Meteorologii ANM au emis o nouă avertizare de vreme severă, fiind anunțate ninsori, ploi și vânt puternic în mai multe regiuni, inclusiv în București.

În perioada 9 aprilie, ora 10.00 - 11 aprilie, ora 10.00, vremea se răcește accentuat, inclusiv în Capitală. Pe parcursul zilei de joi, 9 aprilie, vântul se va intensifica temporar în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze de 45-55 km/h, iar la munte, local, rafalele vor depăși 50-70 km/h.

În centrul, estul și sudul țării vor apărea precipitații mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar în estul și sud-estul Transilvaniei se va depune un strat de zăpadă de 3-6 cm.

La munte va ninge, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5-10 cm.

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților temperaturile vor coborî sub zero local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest, unde se va forma brumă.

În intervalul 9 aprilie, ora 10.00 - 11 aprilie, ora 10.00, în municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece.

În intervalul 9 aprilie, ora 10.00 - 10 aprilie, ora 09.00, valorile termice se vor menține sub cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar după-amiaza va ploua temporar, cu posibile precipitații sub formă de lapoviță pe timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va ajunge la 11-13 grade, iar cea minimă va coborî la 1-3 grade.

În intervalul 10 aprilie, ora 09.00 - 11 aprilie, ora 10.00, vremea va rămâne deosebit de rece pentru această perioadă. Temperatura maximă se va situa în jurul a 11 grade, iar cea minimă va fi de 1-4 grade. Cerul va avea înnorări, temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab până la moderat.