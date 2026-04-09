Prognoza meteo, 9 aprilie. Temperaturi neobișnuit de scăzute în Joia Mare. Ploi abundente și ninsori la munte

Vremea va continua să se răcească joi, 9 aprilie, iar temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor cuprinde arii extinse, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, în special în Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei, în timp ce în restul regiunilor vor predomina ploile, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 9 aprilie. Maximele nu vor depăși 14 grade

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări în sud-vest, centru și est, unde rafalele pot atinge 45-50 km/h. La altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, viteza vântului va depăși 70-90 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade, iar cele minime vor coborî până la -4 grade, favorizând apariția brumei, mai ales în jumătatea de nord a țării.

Zi friguroasă în Capitală

În București, vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar spre seară și în timpul nopții sunt așteptate ploi slabe, cu posibilitatea apariției lapoviței.

Vântul va avea intensitate redusă până la moderată, iar temperaturile vor varia între 11 și 13 grade pe timpul zilei și 2-4 grade pe timpul nopții.

Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni din aprilie

Până în jurul datei de 13 aprilie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cele mai scăzute temperaturi fiind resimțite în zonele montane și în nord-estul țării. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai reduse în vest, nord-vest și centru, în timp ce în restul regiunilor se vor menține în limite apropiate de normal.

În intervalul 13–20 aprilie, valorile termice vor continua să fie sub media climatologică în sud și la munte, însă în celelalte zone ale țării temperaturile vor reveni la niveluri apropiate de normal. În același timp, cantitățile de precipitații vor depăși valorile obișnuite în sud și sud-est, iar în restul teritoriului vor rămâne în parametri normali.

Săptămâna 20–27 aprilie aduce o ușoară încălzire, mai ales în regiunile intracarpatice, unde temperaturile vor depăși media perioadei. În restul țării, regimul termic va fi apropiat de normal, iar precipitațiile nu vor înregistra abateri semnificative.

În ultima parte a intervalului, între 27 aprilie și 4 mai, temperaturile vor urca ușor peste valorile obișnuite la nivel național, cu accent pe regiunile intracarpatice. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în nord, nord-est și centru, în timp ce în celelalte zone se vor menține în limitele normale pentru această perioadă.

