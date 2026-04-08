Prognoza meteo, 8 aprilie. Vremea se menține rece în următoarele ore. Unde va fi cel mai frig

Vremea se răcește semnificativ miercuri, 8 aprilie, iar valorile termice vor coborî sub cele normale pentru această perioadă, pe fondul unui regim atmosferic dominat de vânt și instabilitate. Cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile, în general slabe, vor apărea pe parcursul zilei în jumătatea estică a teritoriului, urmând ca în timpul nopții acestea să se extindă în nord și centru, dar și izolat în vest, potrivit ANM.

În Moldova vor predomina precipitațiile mixte, în timp ce în Transilvania și Maramureș acestea vor apărea pe arii restrânse. Fenomene similare vor fi semnalate izolat și în Banat și Crișana, în timp ce în Dobrogea și local în Muntenia vor predomina ploile.

La munte, ninsorile vor fi dominante, în special în Carpații Meridionali și Carpații Orientali, unde se va depune un strat nou de zăpadă, în medie de 5 până la 8 centimetri. Condițiile meteo vor deveni severe la altitudini mari, unde viscolul va reduce vizibilitatea chiar și sub 50 de metri.

Vântul va sufla cu putere în toate regiunile, cu rafale ce vor atinge, în general, 45–65 km/h pe parcursul zilei, urmând ca în timpul nopții intensitatea acestuia să scadă treptat. În zona montană, în special în Carpații Meridionali și Carpații Orientali, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1600 de metri vitezele vor depăși 110–130 km/h, ceea ce va favoriza apariția viscolului puternic.

Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 16 grade, în timp ce minimele vor coborî până la -3 grade în depresiunile din estul Transilvania și vor ajunge la aproximativ 5 grade pe litoral. În nordul, centrul și vestul țării, izolat, se va semnala brumă.

În București, valorile termice, în special cele din timpul zilei, vor continua să scadă, situându-se sub normele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare, iar trecător sunt posibile ploi slabe.

Vântul va sufla moderat, cu viteze de aproximativ 40–45 km/h, iar temperatura maximă se va situa între 13 și 14 grade, în timp ce minima va coborî în jurul valorii de 2 grade.

Până pe 13 aprilie, temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei, cu cele mai mari diferențe resimțite în zonele montane și în nord-est. Precipitațiile vor fi mai reduse în vest, nord-vest și centru, iar în restul țării se vor încadra în limitele obișnuite.

În intervalul 13–20 aprilie, vremea va rămâne mai rece decât media climatologică în sud și la munte, în timp ce în restul teritoriului se vor înregistra valori apropiate de normal. Cantitățile de ploaie vor depăși media obișnuită în sud și sud-est, iar în celelalte regiuni vor fi normale.

Săptămâna 20–27 aprilie aduce un ușor încălzire în regiunile intracarpatice, cu temperaturi peste mediile perioadei, iar în restul țării valorile termice vor fi normale. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal.

Ultima săptămână a intervalului, 27 aprilie – 4 mai, va fi caracterizată de temperaturi ușor peste normal în întreaga țară, în special în regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor fi deficitare în nord, nord-est și centru, iar în restul zonelor se vor menține în limitele obișnuite.