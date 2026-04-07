Prognoza meteo de Paște și 1 mai, actualizată. Vremea se va schimba

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 4 mai 2026, anticipând o evoluție treptată a temperaturilor și a precipitațiilor. Potrivit estimărilor, prima parte a intervalului va fi mai rece decât normalul sezonului, în timp ce ultimele zile vor aduce o încălzire ușoară pe tot teritoriul țării.

Prima săptămână a perioadei se va remarca prin temperaturi sub valorile medii specifice sezonului. Răcoarea va fi resimțită mai ales în zonele montane și în nord-est. Precipitațiile vor fi mai reduse decât normal în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, în timp ce în restul țării se estimează cantități apropiate de normal.

Temperaturile vor continua să fie ușor mai scăzute în sud și la munte, în timp ce celelalte regiuni vor înregistra valori apropiate de mediile climatologice. Precipitațiile vor fi mai abundente în sud și sud-est, iar în restul țării se mențin în limite normale pentru această perioadă.

A treia săptămână va aduce o creștere moderată a temperaturilor, în special în zonele intracarpatice, unde valorile termice vor fi ușor peste normal. În restul teritoriului, temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice. Cantitatea de precipitații va fi în general normală pentru acest interval, au mai anunțat meteorologii.

Ultima săptămână a prognozei se va caracteriza printr-o tendință de încălzire pe întreg teritoriul României, cu cele mai ridicate valori în regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în nord, nord-est și centrul țării, în timp ce în rest vor fi apropiate de normal.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează o primă lună de primăvară cu o tranziție clară de la răcoare spre temperaturi mai apropiate de mediile climatologice normale, semnalând o evoluție gradată și previzibilă a vremii pe tot teritoriul României.

Meteorologii au avertizat că temperaturile mai scăzute din prima parte a perioadei pot favoriza apariția brumelor, în special în zonele agricole din nord și est, ceea ce poate afecta culturile sensibile de primăvară.