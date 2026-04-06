Posibile ninsori în zona Capitalei, în următoarele zile. Suspans cu privire la vremea de Paște

În zona Capitalei ar putea cădea precipitații mixte sau chiar ninsori, în următoarele zile, a anunțat Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

După ziua foarte caldă de Florii, cu temperaturi specifice mai degrabă unei zile de vară, ziua de luni va fi tot mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Dar de marți seara revin ploile în majoritatea zonelor țării.

Potrivit prognozei anunțate de Florinela Georgescu, ne vom confrunta cu lapoviță și ninsooare în zonele joase din susul țării, începând de marți seara. Cu toate acestea, cantitățile de precipitații, indiferent că vor fi doar ploaie sau și lapoviță și ninsoare, vor fi destul de reduse, de până la 5 litri pe metru pătrat.

La munte, însă, vor fi precipitații mai abundente în cursul acestei săptămâni. Astfel în zonele montane, căderile de precipitații se vor aduna și se va ajunge la un strat suplimentar de 10-15 cm de zăpadă până la sfârșitul acestei săptămâni.

De asemenea, tot în zonele montane, vor avea loc intensificări ale vântului. Viteza va ajunge, la rafale, până la 100km pe oră, și va fi și viscol.

La originea acestei schimbări bruște de vreme, de la temperaturi de peste 20 de grade duminică, se află o masă de aer de origine polară. Această masă va intra în țara noastră prin partea de nord-nord-est a României, potrivit informațiilor oferite de directorul de prognoză al ANM la Digi24.

Florinela Georgescu a mai precizat că episodul de vreme rece durează toată Săptămâna Patimilor, până în weekendul în care va fi Învierea.

Totuși, pe finalul săptămânii, este posibil ca vremea să se mai îndrepte, întrucât intră în România un val de aer cald, dinspre Marea Mediterană. Acest câmp va aduce o creștere a temperaturilor, chiar dacă nu la nivelul din acest weekend.

În aceste condiții, sâmbăta și duminica viitoare va fi vreme instabilă și sunt posibile ploi, cu cantități mari de apă.

Cu toate acestea, a precizat Florinela Gerogescu, nu se poate spune deocamdată dacă va ploua de Paște sau nu, pentru că totul depinde de momentul în care va intra valul de aer mediteranean în România.