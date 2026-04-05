Săptămâna Mare începe cu temperaturi de vară. Vremea se strică începând de marți. Prognoza actualizată

Vremea frumoasă de luni, cu temperaturi ce pot urca până la 25 de grade, va fi urmată de un episod de răcire care se va menține pe tot parcursul săptămânii, inclusiv de Paște, avertizează meteorologii ANM. De marți, temperaturile maxime vor scădea semnificativ, situându-se între 8 și 19 grade, valori sub mediile multianuale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în Săptămâna Mare. Anunțul făcut de meteorologi

Răcirea va fi mai accentuată miercuri, când maximele vor oscila între 6 și 16 grade, iar temperaturile vor rămâne sub normele obișnuite până la sfârșitul săptămânii. Ploile vor începe de luni și se vor extinde treptat în toată țara.

La munte, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă se va depune în special în Carpații Orientali. În zonele de câmpie, ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite izolat de descărcări electrice, arată meteorologii.

Temperaturi scăzute în noaptea de Înviere. Bucureștenii vor avea de câteva zile ploioase

În București, începutul săptămânii va aduce temperaturi ridicate, urmate de scăderi. Marți, maxima va fi de 17-18 grade, iar minima de 2-5 grade, cu posibile ploi slabe miercuri dimineață și vânt moderat pe parcursul zilei. Meteorologii ANM avertizează că vremea rece va persista inclusiv în noaptea de Înviere și în prima zi de Paște, iar temperaturile nu vor mai atinge valorile ridicate de la începutul săptămânii.

Vremea se încălzește după Paște

Meteorologii ANM estimează că perioada 13–20 aprilie va aduce o vreme relativ stabilă, fără fenomene extreme. Temperaturile se vor situa în jurul valorilor specifice mijlocului de primăvară, iar cantitățile de precipitații vor rămâne în limite normale, potrivit ANM.

În ultima parte a lunii, între 20 și 27 aprilie, se așteaptă o ușoară încălzire. Valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatologice, iar ploile vor fi răspândite relativ uniform la nivel național, fără a provoca schimbări bruște de vreme.

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț"
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
