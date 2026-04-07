Prognoza meteo, 7 aprilie. Marțea Mare aduce vreme schimbătoare. Temperaturi în scădere, ploi și ninsori la munte.

Ziua de marți aduce o scădere vizibilă a temperaturilor în aproape toate regiunile, astfel că valorile termice vor reveni în jurul normalului perioadei, după intervalul mai cald din zilele anterioare. Cerul va fi variabil, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența prin înnorări temporare și precipitații slabe, care vor apărea pe arii restrânse, în special în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, potrivit ANM.

În cursul zilei, ploile vor fi izolate și de scurtă durată, însă la altitudini mari, în zona Carpații Orientali, vor fi semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Odată cu lăsarea nopții, aria precipitațiilor se va extinde, iar în Transilvania și Moldova vor predomina fenomenele mixte.

În Dobrogea și Muntenia sunt așteptate ploi, însă trecător își vor face apariția și episoade de lapoviță și ninsoare, mai ales spre finalul intervalului. La munte, în special în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, ninsorile vor deveni predominante, iar stratul de zăpadă nou depus va ajunge, în general, la 5–8 centimetri, fiind însoțit de viscol.

Un alt element important al intervalului îl reprezintă vântul, care va sufla cu intensificări în cea mai mare parte a țării, atingând viteze de 50–70 km/h, în timp ce în zonele montane rafalele vor ajunge la 70–90 km/h. La altitudini de peste 1700 de metri, în special în Carpații Meridionali și în zona de Curbură, vântul va deveni puternic, cu rafale ce pot depăși 100–120 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade, iar cele minime vor coborî până la -4 grade în depresiuni, unde, izolat, vor fi condiții de brumă în a doua parte a nopții.

În București, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară, iar valorile termice vor reveni în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi temporar noros, iar spre finalul intervalului cresc șansele pentru precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie, dar cu posibile treceri spre lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla moderat, cu viteze ce vor ajunge la 40–45 km/h, în timp ce temperatura maximă va fi de aproximativ 18 grade, iar minima se va încadra între 2 și 5 grade.

Până la 13 aprilie, temperaturile se vor menține, în general, la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului, fără variații semnificative de la o zi la alta. În același timp, precipitațiile vor fi mai reduse în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor regimul pluviometric va rămâne apropiat de normalul climatologic.

În intervalul 13–20 aprilie, meteorologii estimează o perioadă caracterizată prin stabilitate atmosferică, în care nu sunt așteptate fenomene meteo extreme sau variații bruște de temperatură. Valorile termice vor fi specifice mijlocului primăverii, iar cantitățile de precipitații se vor încadra, în continuare, în limitele obișnuite pentru această perioadă.

În ultima parte a lunii, între 20 și 27 aprilie, se conturează o tendință de încălzire treptată, însă fără abateri importante de la mediile climatologice. Temperaturile vor rămâne apropiate de normal, iar ploile vor avea o distribuție relativ uniformă la nivelul întregii țări, fără episoade semnificative de exces sau deficit pluviometric.