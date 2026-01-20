România, prima participare la snowboard la Jocurile Olimpice. Un moment istoric

România va fi prezentă pentru prima dată în istorie la proba de snowboard cross la Jocurile Olimpice de Iarnă, care vor începe pe 6 februarie 2026 la Milano–Cortina. Sportivele care vor purta tricolorul sunt Kata Mandel și Henrietta Bartalis, ambele antrenate de Kinda Geza, potrivit Federației Române de Schi-Biatlon.

Ambele sportive și-au asigurat calificarea datorită rezultatelor bune obținute la competițiile internaționale recente, inclusiv la Cupa Mondială desfășurată la Donbeiya, China. În clasamentul FIS, Kata Mandel adună 190 de puncte și ocupă locul 47, iar Henrietta Bartalis are 136,8 puncte și se situează pe locul 63. Aceste performanțe le-au deschis porțile pentru prima lor participare la o ediție olimpică.

Competiția de snowboard cross la Milano–Cortina se va desfășura între 12 și 15 februarie, la Livigno Snow Park, în Lombardia, una dintre cele mai apreciate destinații de sporturi de iarnă din Alpi. Traseul include sărituri, viraje strânse și obstacole, iar mai mulți sportivi concurează simultan, primul care ajunge la linia de sosire trece în runda următoare, până la finală.

Kata Mandel a demonstrat deja consistență la nivel internațional. În 2023, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) din Friuli–Veneția Giulia, ea a obținut locul 4 în proba de snowboard cross, cel mai bun rezultat al unui sportiv român la această competiție. Această performanță a fost egalată ulterior într-o finală de SBX în Austria.

„Este o mare onoare să reprezint România la prima mea participare la Jocurile Olimpice de Iarnă. Am muncit mult pentru a ajunge aici și abia aștept să concurez alături de cei mai buni snowboarderi din lume”, a declarat Kata Mandel.

Henrietta Bartalis a adăugat: „Să fiu aici, la Milano–Cortina, este un vis devenit realitate. România va fi prezentă pentru prima dată în snowboard și suntem pregătite să dăm tot ce avem mai bun pe traseu.”

Puiu Gaspar, președintele Federației Române de Schi-Biatlon, consideră că participarea sportivelor reprezintă un moment istoric: „Performanțele lui Mandel și Bartalis, alături de antrenorii Kinda Geza și Reisz Zoltan, arată talentul și determinarea sportivelor noastre. Ele sunt un exemplu pentru tinerii snowboarderi din România și suntem mândri că vor purta tricolorul la Milano–Cortina.”

Această calificare marchează o premieră absolută pentru sporturile de iarnă românești și subliniază creșterea nivelului competitiv al snowboard-ului în România, deschizând drumul pentru generațiile viitoare de sportivi.