Un nou început pentru sporturile paralimpice de iarnă din România

Comitetul Național Paralimpic din România (CNP) a organizat în perioada 16 – 19 octombrie, prima ediție Ride More Paraevent – Snowlovers Edition, un eveniment unic dedicat relansării sporturilor paralimpice de iarnă și descoperirii noilor talente din rândul persoanelor cu dizabilități. Evenimentul a reunit zeci de participanți din întreaga țară, care au avut ocazia să experimenteze disciplinele de Para Snowboard, Para Schi Alpin, Para Schi Fond și Para Biatlon, într-un cadru sigur, profesionist și profund inspirațional.

Ride More Paraevent – Snowlovers Edition a fost mai mult decât o tabără sportivă. A fost o călătorie de descoperire, curaj și comunitate. Pe parcursul a patru zile, participanții au trecut prin sesiuni de evaluare fizică și funcțională, ateliere de dezvoltare personală, antrenamente practice și momente de mentorat cu unii dintre cei mai valoroși sportivi și antrenori ai României.

În deschiderea evenimentului, președintele CNP, Carol Eduard Novák, a transmis un mesaj clar despre viziunea pe termen lung a Comitetului: „Sportul românesc are nevoie de o reconstrucție de jos în sus. Prin Ride More Paraevent, punem bazele unui sistem modern, profesionist, dedicat descoperirii și formării viitoarelor generații de sportivi paralimpici.Nu este un simplu eveniment, este un început. Vrem să identificăm oameni care își doresc să continue, să se antreneze, să creadă în ei și să construiască alături de noi România paralimpică a viitorului.”

Ziua de vineri, 17 octombrie, a fost dedicată evaluărilor funcționale și testărilor fizice desfășurate la RideMore Center din Miercurea Ciuc, sub coordonarea fizioterapeutului David Hunor. Participanții au trecut printr-un proces detaliat de testare a mobilității, echilibrului, forței musculare și coordonării, primind recomandări personalizate pentru alegerea disciplinei sportive potrivite.

Tot vineri, după-amiază, participanții au luat parte la workshop-ul „Psihologia performanței sportive”, susținut de Silviu Ioniță, psiholog sportiv cu peste 20 de experiență. Într-o atmosferă interactivă, sportivii au învățat despre gestionarea emoțiilor, motivația în competiție și reziliența mentală – componente esențiale ale succesului în sportul de performanță.

Ziua de sâmbătă, 18 octombrie, a adus energia zăpezii în prim-plan. La KidsSport Șumuleu Ciuc, participanții au intrat în contact direct cu echipamentele de para snowboard și para schi alpin. După o zi plină de emoție și adrenalină, seara s-a încheiat cu workshop-ul de nutriție și medicină integrativă susținut de Simona Păcurar, primul român certificat în Medicină Funcțională în SUA.

Ziua de sâmbătă a inclus și o festivitate ad-hoc de închidere, chiar pe pârtia de vară de la Șumuleu Ciuc, în care fiecare participant a primit recunoașterea efortului și curajului său.

Ultima zi a evenimentului, desfășurată la Harghita Băi, a fost dedicată biatlonului paralimpic. Sub coordonarea Évei Tófalvi și cu implicarea lui Márton Simon, antrenor emerit de biatlon, participanții au învățat primele tehnici de schi fond și tragere cu armă laser, într-o atmosferă competitivă, dar plină de bucurie. Exercițiile de echilibru, jocurile de coordonare și ștafetele amuzante au încheiat într-un ton optimist această primă ediție a Ride More Paraevent – Snowlovers Edition.