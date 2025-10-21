Justitie

Tânăr de 21 de ani, reținut după lovirea unui bărbat în urma unui accident rutier la Brașov

Comentează știrea
Tânăr de 21 de ani, reținut după lovirea unui bărbat în urma unui accident rutier la BrașovSursă foto: Poliția Română
Din cuprinsul articolului

Un tânăr de 21 de ani, care a lovit un bărbat de 65 de ani pe care l-a considerat vinovat pentru un accident rutier, a fost reținut de polițiștii Secției 4 din Municipiul Brașov, potrivit unui comunicat oficial emis de IPJ Brașov.

Tănărul care a lovit un bărbat în Brașov a fost reținut

Polițiștii Secției 4 din Brașov s-au sesizat din oficiu, după ce, pe data de 20 octombrie, în urma unui accident rutier soldat cu pagube materiale pe Calea București, tânărul de 21 de ani din orașul Râșnov a coborât din mașină și l-a agresat fizic pe conducătorul auto considerat responsabil de producerea tamponării.

„”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Secţia 4 Poliţie s-au sesizat din oficiu şi au întocmit un dosar penal, în care a fost dispusă măsura reţinerii unui bărbat, după ce ar fi agresat fizic o persoană implicată într-un accident rutier soldat cu avarii”,  a anunțat marți IPJ Brașov.

Deși bărbatul de 65 de ani din municipiul Bistrița nu a depus plângere împotriva tânărului, imaginile au fost surprinse de un martor, iar pe baza imaginilor polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

Fenomen meteo rar: Europa se pregătește pentru iarnă cum n-a mai fost de zeci de ani
Fenomen meteo rar: Europa se pregătește pentru iarnă cum n-a mai fost de zeci de ani
Haos pe CFR. Navetiștii au rămas fără opțiuni după ce compania a retras zeci de curse peste noapte
Haos pe CFR. Navetiștii au rămas fără opțiuni după ce compania a retras zeci de curse peste noapte

Polițiștii au identificat toate persoanele implicate în accident

Ca urmare a investigațiilor efectuate de polițiștii Secției 4, au fost identificate toate persoanele care au fost implicate în incidentul rutier.

Val de accindente pe străzile din România

Sursa foto: Dreamstime

Reprezentanții IPJ Brașov au precizat că evenimentele rutiere soldate cu pagube materiale trebuie soluționate exclusiv conform prevederilor legislației în vigoare, fie în mod amiabil între conducătorii auto implicați, fie la sediul unității de poliție.

Tânărul de 21 de ani, reținut pentru 24 de ore după agresiunea în trafic

IPJ Brașov a precizat că apelarea la orice formă de agresivitate în trafic este tratată cu maximă fermitate, iar manifestările violente atrag măsuri imediate de pedepsire, potrivit Codului Penal.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:29 - Fenomen meteo rar: Europa se pregătește pentru iarnă cum n-a mai fost de zeci de ani
14:24 - Ce poți face ca brânza să nu prindă mucegai. O metodă simplă
14:18 - Israel a identificat rămășițele lui Tal Haimi, ostatic israelian cu cetățenie română
14:10 - Coaliția decide data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Discuții tensionate între PSD, PNL și USR: 30 noiembrie sa...
13:57 - Haos pe CFR. Navetiștii au rămas fără opțiuni după ce compania a retras zeci de curse peste noapte
13:50 - Sanae Takaichi, prima femeie care conduce guvernul Japoniei

HAI România!

Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții

Proiecte speciale