Un tânăr din Arad, arestat preventiv după ce și-a omorât mama

Un tânăr din Arad, arestat preventiv după ce și-a omorât mamaÎnchisoare. Sursa foto: dreamstime.com
Un bărbat de 25 de ani din satul Peregu Mare, județul Arad, a fost arestat preventiv pentru omor, fiind acuzat că și-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit în urma unui conflict spontan, potrivit unui comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

Tânărul din Arad care și-a ucis mama, arestat preventiv

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a anunțat luni că un tânăr de 25 de ani este cercetat pentru omor în modalitatea violenţei în familie.

Anchetatorii au stabilit că, pe 17 octombrie, în jurul orei 10.10, un bărbat din comuna Peregu Mare, județul Arad, se afla acasă împreună cu mama sa. În timp ce erau în bucătărie, între cei doi a izbucnit un conflict spontan, provocat de neînțelegeri mai vechi.

Potrivit anchetatorilor, incidentul i-a provocat tânărului „o stare de nervozitate”, moment în care și-a atacat mama cu un cuțit, lovind-o de mai multe ori în zona gâtului. Femeia a căzut la pământ și a murit în urma rănilor suferite.

Ancheta, în desfășurare

Sursa citată a transmis că judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Arad a decis arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile, începând cu data de 17 octombrie 2025. Ancheta penală este în desfășurare.

Sursă: Sergii Gnatiuk | Dreamstime.com

„Urmărirea penală continuă. Facem precizarea că urmărirea penală sau luarea măsurilor preventive nu înfrâng principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a mai anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

O adolescentă de 14 ani și iubitul ei de 20 de ani, arestați pentru crimă

Reamintim că un caz similar a avut loc în Capitală, unde o adolescentă de 14 ani și iubitul ei de 20 de ani au fost arestați pentru crimă cu premeditare, după ce au ucis-o pe mama fetei, care era împotriva relației lor.

Potrivit anchetatorilor, cei doi i-au pus femeii somnifere în băutură, iar ulterior tânărul a lovit-o, a sufocat-o cu o pernă și a înjunghiat-o, la îndemnul adolescentei. Trupul victimei a fost ascuns câteva zile, apoi abandonat pe un câmp din județul Ilfov, unde a fost găsit de autorități.

