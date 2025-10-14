Incident feroviar grav în Teleorman. Un tren s-a rupt în două

Un eveniment neobișnuit s-a petrecut pe calea ferată din județul Teleorman, unde un tren de marfă al CFR s-a desprins în două secțiuni în stația Atârnați. În urma incidentului, traficul feroviar a fost complet suspendat, iar autoritățile intervin pentru reluarea circulației.

În prezent, trei trenuri sunt blocate în gara Roșiorii de Vede — unul pe ruta Timișoara–București Nord, un tren privat care mergea spre Brașov din Craiova și un tren CFR cu direcția Craiova–București.

Conform informațiilor, la ora 15:50, pe tronsonul Atârnați–Roșiori Nord (firul II, întrucât firul I este închis pentru lucrări), s-a rupt cârligul de tracțiune al celui de-al zecelea vagon dintr-un tren de marfă operat de Tim Rail Cargo SRL.

Incidentul a dus la oprirea temporară a circulației, afectând două garnituri de călători care staționează în așteptarea reluării traficului.

Potrivit surselor citate de stiripesurse, în jurul orei 17:45, o locomotivă preluată de la un tren de călători a fost trimisă pe linia curentă pentru a remorca garnitura de marfă al cărei cârlig de tracțiune s-a rupt. Se estimează că va mai fi nevoie de aproximativ 30-40 de minute pentru eliberarea tronsonului Atârnați–Roșiori Nord.

Incidentul nu este clasificat drept accident sau incident feroviar, conform prevederilor art. 9, lit. e) din Anexa la HG 117/2010.

Între timp, pasagerii din trenurile de călători afectate sunt nevoiți să aștepte reluarea traficului, circulația fiind în continuare blocată din cauza trenului de marfă.

La finalul lunii iulie, un eveniment grav s-a produs pe traseul Oradea–Constanța, când un tren CFR Călători a pierdut două vagoane aflate în mers, între două stații. Ruperea unui cârlig de tracțiune a dus la desprinderea acestora, iar pasagerii au rămas blocați pe câmp până la revenirea locomotivei pentru recuperare.

Călătoria a fost reluată abia după mai bine de patru ore de întârziere. Trenul InterRegio de noapte IRN 1922 și-a continuat drumul doar cu o parte din garnitură, în timp ce vagoanele rămase înurmă au rămas pe linie cu pasageri în interior.

Compania CFR Călători a confirmat ulterior incidentul, precizând că defecțiunea a fost cauzată de o problemă tehnică apărută la sistemul de cuplare al unuia dintre vagoane.