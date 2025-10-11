Trenurile spre Aeroportul Otopeni, suspendate temporar între 14 și 17 octombrie

Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord – Pajura – Mogoşoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14 – 17 octombrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 14:00, anunță Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de mentenanţă la infrastructura feroviară.

Potrivit reprezentanților CFR, reluarea circulaţiei se va face zilnic, la ora 14:00, imediat după finalizarea lucrărilor programate. Intervențiile sunt programate strict în intervalul orar menționat, pentru a reduce disconfortul călătorilor.

În perioada suspendării traficului, personalul Sucursalei Regionale CF Bucureşti va executa lucrări de întreţinere tehnică şi revizii bianuale la electromecanismele de macaz şi schimbătoarele de cale, conform reglementărilor feroviare în vigoare. Aceste lucrări sunt efectuate pentru menținerea condițiilor de siguranță și funcționare optimă a liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1).

Pe durata intervențiilor, Societatea de Transport Bucureşti (STB) S.A. va asigura transportul alternativ al pasagerilor, prin reluarea liniei expres 780. Aceasta va funcţiona în perioada 14 – 17 octombrie 2025, între 08:30 și 15:00, cu plecări la fiecare 30 de minute de la terminalele „Gara Basarab” și „Aeroport Henri Coandă”.