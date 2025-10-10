Mașinile ar putea folosi benzile pentru autobuze. S-a depus proiect la Primăria Capitalei

Dan Cristian Popescu, propune o schimbare importantă pentru traficul din Capitală. El a depus un proiect prin care solicită ca benzile destinate transportului public să poată fi folosite și de mașinile care transportă cel puțin patru persoane. „Proiectul propune ca pe benzile speciale de transport în comun să poată circula şi autoturisme cu condiţia ca în acestea să fie minim 4 persoane (şofer + 3 pasageri)”, a scris consilierul municipal al PSD pe pagina sa de Facebook.

Proiectul a fost înaintat oficial la Secretariatul Primăriei Capitalei.

„Am venit cu această propunere, în primul rând pentru că benzile dedicate transportului public sunt libere mai mult de jumătate din timp, iar în al doilea rând, pentru că vreau să încurajez deplasarea în comun cu mașina. Majoritatea autoturismelor din traficul bucureștean sunt ocupate doar de șofer”, a mai transmis miercuri, pe Facebook, consilierul PSD Dan Cristian Popescu.

Consilierul susține că această schimbare ar putea face ca extinderea benzilor dedicate transportului public să fie mai bine primită de bucureșteni.

„Totodată, proiectul introduce și o limitare față de regulile actuale – taxiurile care circulă fără pasageri nu vor mai avea voie să folosească benzile speciale, pentru că nu pot fi considerate mijloace de transport în comun dacă nu transportă pe nimeni”, a precizat fostul viceprimar al Sectorului 2.

Recent, Dan Cristian Popescu a venit și cu o altă propunere: introducerea unei taxe de acces, de tip rovinietă, pentru toate mașinile care nu sunt înmatriculate în București sau Ilfov, dar circulă pe străzile Capitalei.

Potrivit proiectului, taxa ar urma să poată fi plătită pentru perioade de o zi, o săptămână, o lună sau un an, cu sume diferite în funcție de tipul vehiculului. Plata se va putea face online, prin SMS ori la puncte autorizate, iar verificarea va fi automată, prin camere fixe și mobile care citesc numerele de înmatriculare.

Pentru autoturisme, tariful propus este de 3,5 euro pe zi, 6 euro pentru șapte zile, 9,5 euro pentru 30 de zile și 50 de euro pentru un abonament anual.