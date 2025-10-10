Social

Mașinile ar putea folosi benzile pentru autobuze. S-a depus proiect la Primăria Capitalei

Comentează știrea
Mașinile ar putea folosi benzile pentru autobuze. S-a depus proiect la Primăria CapitaleiTrafic. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Dan Cristian Popescu, propune o schimbare importantă pentru traficul din Capitală. El a depus un proiect prin care solicită ca benzile destinate transportului public să poată fi folosite și de mașinile care transportă cel puțin patru persoane. „Proiectul propune ca pe benzile speciale de transport în comun să poată circula şi autoturisme cu condiţia ca în acestea să fie minim 4 persoane (şofer + 3 pasageri)”, a scris consilierul municipal al PSD pe pagina sa de Facebook.

Mașinile ar putea circula pe benzile dedicate transportului în comun

Proiectul a fost înaintat oficial la Secretariatul Primăriei Capitalei.

„Am venit cu această propunere, în primul rând pentru că benzile dedicate transportului public sunt libere mai mult de jumătate din timp, iar în al doilea rând, pentru că vreau să încurajez deplasarea în comun cu mașina. Majoritatea autoturismelor din traficul bucureștean sunt ocupate doar de șofer”, a mai transmis miercuri, pe Facebook, consilierul PSD Dan Cristian Popescu.

STB

STB. Sursă foto: Facebook

Proiectul propune și o restricție

Consilierul susține că această schimbare ar putea face ca extinderea benzilor dedicate transportului public să fie mai bine primită de bucureșteni.

Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanului
Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanului
Frig în octombrie, căldură neașteptată în noiembrie. Vremea în următoarele patru săptămâni
Frig în octombrie, căldură neașteptată în noiembrie. Vremea în următoarele patru săptămâni

„Totodată, proiectul introduce și o limitare față de regulile actuale – taxiurile care circulă fără pasageri nu vor mai avea voie să folosească benzile speciale, pentru că nu pot fi considerate mijloace de transport în comun dacă nu transportă pe nimeni”, a precizat fostul viceprimar al Sectorului 2.

Un alt proiect de lege propune o taxă de acces în Capitală

Recent, Dan Cristian Popescu a venit și cu o altă propunere: introducerea unei taxe de acces, de tip rovinietă, pentru toate mașinile care nu sunt înmatriculate în București sau Ilfov, dar circulă pe străzile Capitalei.

Potrivit proiectului, taxa ar urma să poată fi plătită pentru perioade de o zi, o săptămână, o lună sau un an, cu sume diferite în funcție de tipul vehiculului. Plata se va putea face online, prin SMS ori la puncte autorizate, iar verificarea va fi automată, prin camere fixe și mobile care citesc numerele de înmatriculare.

Pentru autoturisme, tariful propus este de 3,5 euro pe zi, 6 euro pentru șapte zile, 9,5 euro pentru 30 de zile și 50 de euro pentru un abonament anual.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanului
09:21 - Procurorul General din New York, democrata Letitia James, pusă sub acuzare
09:10 - Frig în octombrie, căldură neașteptată în noiembrie. Vremea în următoarele patru săptămâni
08:59 - Gogoșari în sos de muștar. O conservă care nu ar trebui să îți lipsească din cămară în sezonul rece
08:51 - Vreme mohorâtă în Republica Moldova, plouă în unele zone, valorile termice sunt în media perioadei
08:45 - Noi și când mințim, nu mințim

HAI România!

Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale