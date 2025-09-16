România activează sistemul EES. Schimbări majore la controalele de frontieră

Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) va monitoriza electronic intrările și ieșirile cetățenilor statelor terțe la frontierele externe ale României începând cu 12 octombrie 2025, a anunțat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF).

„Noul instrument de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen înlocuiește treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor și permite un control mai rapid și mai sigur.

Sistemul înregistrează datele alfanumerice și biometrice, inclusiv fotografia facială și cele patru amprente digitale, și calculează durata șederii autorizate. Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid și mai sigur de verificare”, au explicat reprezentanții IGPF.

Sistemul va fi introdus progresiv, inițial în puncte de trecere selectate, urmând ca la final să fie operațional pe întreaga frontieră externă în maximum 170 de zile calendaristice. În această perioadă, documentele de călătorie vor fi ștampilate în continuare manual.

Reprezentanții IGPF au precizat că „pe durata perioadei în care sistemul va fi implementat progresiv, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ștampilate la intrare și la ieșire, ștampilarea manuală încetând odată cu operaționalizarea completă a sistemului”.

La prima intrare, cetățenii vor fi fotografiați și li se vor preleva patru amprente digitale pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile următoare, verificarea se va face pe baza datelor deja înregistrate, reducând timpul de așteptare.

În situația în care toate condițiile legale sunt îndeplinite, intrarea va fi permisă și înregistrată electronic, iar polițistul de frontieră va informa persoana despre durata șederii. În caz contrar, refuzul intrării va fi de asemenea înregistrat și comunicat persoanei, conform IGPF.

Sistemul se aplică cetățenilor statelor terțe pentru șederi pe termen scurt, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, precum și membrilor de familie ai cetățenilor UE care nu dețin permis de ședere. Excepții fac copiii sub 12 ani, persoanele pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă, cetățenii cu viză sau permis de lungă ședere eliberat de un stat membru UE și membrii de familie ai cetățenilor UE cu permis de ședere.

Datele colectate vor fi stocate pentru trei ani sau cinci ani în caz de refuz al intrării sau depășirea perioadei legale de ședere. „Persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor conform cadrului legal, cu respectarea legislației europene privind protecția datelor.”

Persoanele care beneficiază de excepții trebuie să prezinte documentele justificative încă de la control pentru a evita întârzierile”, au explicat reprezentanții IGPF: „Implementarea EES urmărește un control mai sigur, mai rapid și mai eficient la frontieră, reducând timpii de așteptare și protejând granițele Uniunii Europene”.