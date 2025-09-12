UE a stabilit termenul limită la care expiră toate cărțile de identitate românești

Până la începutul lunii august 2031, românii pot folosi atât actualele buletine tipărite, cât și noile cărți de identitate electronice. După această dată, singurul document recunoscut oficial va fi cel care include cipul electronic, potrivit Regulamentului (UE) 2019/1157. „Indiferent de anul în care vi s-a emis cartea de identitate, aceasta expiră cel târziu la 3 august 2031”, arată documentul european.

Cartea de identitate electronică are dimensiuni apropiate de cele ale unui card bancar și integrează, pe lângă datele tipărite, un cip care stochează informații precum fotografia titularului, datele de identificare și amprentele digitale.

Scopul introducerii documentului digital este creșterea nivelului de securitate, reducerea riscului de falsificare, dar și facilitarea călătoriilor în interiorul Uniunii Europene. În plus, noul act va permite un acces mai rapid și mai sigur la servicii publice digitale, odată cu extinderea platformelor online de relaționare cu instituțiile statului.

În România, eliberarea cărților de identitate electronice a început în august 2021. Autoritățile subliniază că, pe durata perioadei de tranziție, cetățenii pot folosi ambele tipuri de documente, dar după termenul-limită singurul recunoscut va fi cel cu cip.

Pentru a evita aglomerația din apropierea anului 2031, instituțiile îi îndeamnă pe români să solicite din timp înlocuirea documentelor. „Este important ca procesul să fie gradual, pentru ca toți cetățenii să poată obține la timp noua carte de identitate electronică”, au transmis reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne.

Documentul electronic este gândit nu doar ca instrument de identificare, ci și ca mijloc de acces la servicii publice online. Utilizarea sa va permite autentificarea digitală sigură și reducerea birocrației. În același timp, actul are elemente de securitate menite să descurajeze tentativele de contrafacere.

Specialiștii atrag atenția că preschimbarea nu trebuie amânată până în ultimii ani, pentru că numărul mare de solicitări ar putea bloca sistemul. Recomandarea este ca cetățenii să solicite noul document imediat ce buletinul clasic expiră, pentru a evita suprasolicitarea ghișeelor de evidență a populației.