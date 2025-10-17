Emil Gânj, trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat cu premeditare

Emil Gânj, bărbatul din județul Mureș acuzat că și-a ucis și apoi a incendiat partenera, a fost trimis în judecată pentru omor calificat și alte infracțiuni, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş într-un comunicat de presă.

Individul este acuzat și de distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție emis împotriva sa.

Anchetatorii susțin că Emil Gânj a mers la locuința partenerei înarmat cu un topor, a spart mai multe geamuri și ușa de la intrare, apoi a lovit-o de mai multe ori în cap, omorând-o. După crimă, bărbatul a stropit trupul victimei cu benzină și i-a dat foc, incendiind și locuința. El a fost arestat preventiv în lipsă și este căutat la nivel național.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a anunțat vineri că, pe 16 octombrie, un procuror a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv și în lipsă, a acestuia.

„La data de 16.10.2025 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv și în lipsă, a inculpatului G.E.”, se arată în comunicat.

Potrivit probelor, pe 8 iulie 2025, în jurul orei 8:50, Emil Gânj, condamnat anterior pentru omor, a încălcat ordinul de protecție și a mers înarmat cu un topor la locuința victimei. A spart geamurile și ușa, a intrat în casă și a lovit-o în cap de mai multe ori, ucigând-o.

După crimă, bărbatul a stropit trupul victimei cu o substanță inflamabilă și i-a dat foc. Flăcările s-au extins la alte bunuri din locuință, existând pericolul ca incendiul să ajungă și la curtea casei sau la imobilul vecin, potrivit sursei citate.

Sursa menționează că bărbatul a fugit de anchetă, iar autoritățile au dispus arestarea sa preventivă în lipsă. În prezent, acesta este căutat la nivel național.

Presupusul criminal a fost căutat timp de mai multe săptămâni de echipe numeroase de polițiști. Până acum, anchetatorii au audiat mai mulți apropiați ai săi și au făcut descinderi la locuințele rudelor și prietenilor acestuia.

În vară, Poliția a anunțat o recompensă de 5.000 de euro pentru cei care pot oferi informații care să ducă la prinderea lui Emil Gânj. Măsura nu a avut rezultatele așteptate, iar anchetatorii au fost uneori direcționați pe piste false.