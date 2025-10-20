Soluția cu un singur stat israeliano-arab, din nou în atenție

Discuțiile despre o „soluție a unui singur stat” în conflictul israeliano-palestinian au fost relansate odată cu publicarea unei noi cărți co-autorate de Robert Malley, fost consilier pentru Orientul Mijlociu al președinților americani democrați, și Hussein Agha, negociator palestinian pentru pace, potrivit Jerusalem Post.

Aceștia susțin că obiectivul creării a două state – Israel și Palestina – nu mai este realizabil din cauza politicii israeliene de colonizare.

Potrivit sondajelor, aproximativ 22% dintre palestinieni și mai puțin de 10% dintre evreii israelieni susțin ideea unui singur stat.

Sprijinul pentru o astfel de soluție nu este limitat doar criticilor Israelului.

Voci proeminente din Israel, atât de dreapta, cât și de stânga, susțin această idee, dar cu aspirații foarte diferite despre cum ar arăta un astfel de stat unificat.

Avraham Burg, fost președinte al Knessetului și activist politic, consideră că „viața ambelor comunități naționale este atât de interconectată încât pare aproape imposibil să le separi”.

El susține că asigurarea egalității complete, a drepturilor omului și a libertăților civile pentru toți cei care trăiesc „între râu și mare” într-un singur stat sau o confederație apropiată de cele din SUA sau Marea Britanie este cea mai bună cale de a asigura pacea și securitatea pe termen lung pentru israelieni și palestinieni.

Pe de altă parte, David Makovsky, fost redactor-șef al The Jerusalem Post și director al Koret Project on Arab-Israel Relations la Washington Institute, respinge ideea ca fiind nerealistă și nerelevantă pentru identitatea națională a ambelor părți.

El întreabă:

„Povestea Irakului, Siriei, Libanului și Libiei este ceea ce ar trebui să prescriem pentru viitorul israelienilor și palestinienilor?”

Voci proeminente de dreapta din Israel susțin și ele ideea unui stat unificat, dar cu limitări stricte asupra drepturilor palestinienilor.

Organizația nonprofit One Jewish State, fondată de David Friedman, fost ambasador al SUA în Israel, afirmă că

„Israel trebuie să își asume suveranitatea deplină asupra țării biblice pentru a asigura pacea, prosperitatea și demnitatea pentru toți locuitorii săi”.

Friedman a declarat că „palestinienii din regiune ar primi statut de rezidență permanentă în Statul Israel, împreună cu documente de călătorie israeliene, permițându-le să trăiască și să se deplaseze liber în Israel și în străinătate”.

„Cu toate acestea, ei nu ar avea dreptul de a vota în alegerile naționale israeliene, similar statutului rezidenților din Puerto Rico în Statele Unite”.

Ministrul israelian al Finanțelor, Bezalel Smotrich, a propus anexarea Cisiordaniei fără a acorda cetățenie sau drept de vot palestinienilor.

În septembrie, răspunzând recunoașterii iminente a statului Palestina de către Franța, Marea Britanie și alte țări democratice, Smotrich și șeful Consiliului Yesha, Israel Ganz, au cerut Israelului să anexeze imediat și să aplice suveranitatea asupra a 82% din Cisiordania pentru a preveni o soluție a două state.

Ideea unui stat unificat și democratic care să unească evrei și arabi în Țara Sfântă a fost propusă pentru prima dată în anii 1920 de mișcarea Brit Shalom, condusă de Judah Magnes și Martin Buber.

Cu toate acestea, a fost respinsă atât de sioniști, cât și de palestinieni, deoarece nu recunoștea aspirațiile lor naționale respective.

Notiunea a fost reluată de Consiliul Național Palestinian în 1971, care a aprobat crearea unui „stat democratic secular” în ceea ce devenise Israel, Cisiordania și Fâșia Gaza.

Cu toate acestea, politica PLO s-a dezvoltat ulterior în direcția susținerii unui stat palestinian în Cisiordania și Gaza alături de Israel.

În 1999, când primul guvern al prim-ministrului Benjamin Netanyahu s-a prăbușit în urma eșecului negocierilor de pace de la Wye, Edward Said, profesor la Columbia și membru al Consiliului Național Palestinian, care pusese întrebări despre strategia celor două state, a declarat-o moartă.

„Este timpul să ne întrebăm dacă întregul proces început la Oslo în 1993 este instrumentul potrivit pentru a aduce pace între palestinieni și israelieni”, a scris Said într-un eseu notabil în New York Times. „Este părerea mea că procesul de pace a amânat, de fapt, adevărata reconciliere care trebuie să aibă loc dacă războiul de o sută de ani între sionism și poporul palestinian trebuie să se încheie. Oslo a pus bazele separării, dar adevărata pace poate veni doar cu un stat binational israeliano-palestinian”.

În timp ce o serie de cărți și eseuri continuă să susțină argumentele lui Said, mulți susținători proeminenți ai păcii, atât israelieni, cât și palestinieni, consideră că două state rămân singura opțiune.

„Cred că nu există nicio soluție în afară de soluția celor două state. Niciuna. Un stat palestinian în granițele din 1967 alături de Israel”, a declarat membrul Knessetului Ayman Odeh, liderul Hadash, pentru revista online +972 în 2021. „Conform tuturor sondajelor, din 2000 până în prezent, aproximativ 50% din populație susține două state, și toată lumea știe cam care sunt granițele. Asta este corect, nu să ne grăbim spre un singur stat”, a spus el.

În februarie 2025, Gershon Baskin, un activist israelian de stânga proeminent care a folosit activ contactele sale cu Hamas pentru a asigura un acord privind ostaticii, a creat o Alianță pentru

Două State împreună cu activistul palestinian Samer Sinijlawi, în ciuda războiului în curs din Gaza și a atacurilor cu rachete din Yemen și Iran.

„Recunoașterea Palestinei nu este un premiu pentru terorismul și crimele Hamas; este, de fapt, un cadou pentru Israel, deoarece stabilește calea clară înainte pentru cum să încheiem acest conflict”, a spus Baskin.

În căutarea păcii, ceva trebuie să se schimbe, a spus Burg pentru The Report.