CIO va permite participarea sportivilor transgen la JO 2028, însă în categoria corespunzătoare sexului lor biologic

CIO a anunțat că sportivii transgen nu sunt excluși din competițiile olimpice, însă la probele feminine de la JO 2028 vor putea participa doar femeile biologice. Decizia nu se aplică retroactiv, iar rezultatele de la Paris 2024 rămân neschimbate.

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat că sportivii transgen nu sunt eliminați din competiții, chiar dacă noile reguli adoptate pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 stabilesc că în probele feminine vor putea concura doar femeile biologice.

Instituția a pregătit un document de clarificare după decizia din 26 martie, pe fondul întrebărilor apărute în jurul noilor criterii de eligibilitate. Potrivit CIO, sportivii transgen care obțin calificarea pe baza rezultatelor sportive pot participa la Jocurile Olimpice, însă în categoria corespunzătoare sexului lor biologic.

Totodată, CIO a anunțat că măsura nu are caracter retroactiv. Din acest motiv, rezultatele obținute anterior de sportivii care nu îndeplinesc noile condiții nu vor fi modificate.

În documentul citat, Comitetul Internațional Olimpic a transmis că restricțiile privesc Jocurile Olimpice și alte competiții organizate direct de CIO, nu întregul sport internațional.

"În afară de Jocurile Olimpice şi alte evenimente ale CIO, persoanele transgen pot participa la toate celelalte competiţii sportive disponibile, la fel ca orice alt sportiv care nu îndeplineşte cerinţele de calificare olimpică", se arată în document.

CIO a mai anunțat că noile criterii nu afectează concursurile desfășurate înainte de intrarea lor în vigoare. Instituția a invocat explicit competiția olimpică de box de la Paris 2024 și a arătat că toți participanții au respectat regulile existente la acel moment.

Potrivit forului olimpic, toţi participanţii la întrecerile de box de la JO 2024 de la Paris, inclusiv pugilista algeriană Imane Khelif, "au îndeplinit regulile de eligibilitate şi participare ale competiţiei, precum şi toate reglementările medicale în vigoare la momentul respectiv".

Prin urmare, CIO a anunțat că rezultatele de la Paris 2024 nu sunt puse în discuție. Instituția a amintit și că regulile privind eligibilitatea, în special în competițiile feminine, au fost modificate de mai multe ori din 2000 încoace, în funcție de evoluțiile științifice și de interesele Mișcării Olimpice.

Decizia a fost contestată public luna trecută de Caster Semenya, dublă campioană olimpică la 800 m. Atleta sud-africană a spus că reintroducerea testelor de verificare a genului pentru Jocurile Olimpice din 2028 reprezintă "o lipsă de respect faţă de femei''.

Fosta atletă hiperandrogenă și-a exprimat dezamăgirea și față de faptul că măsura a fost adoptată în mandatul noii președinte a CIO, Kirsty Coventry, din Zimbabwe.

"Personal, faptul că ea este o femeie din Africa, care ştie cât de mult sunt afectate femeile africane şi femeile din Sudul Global de această problemă, desigur că generează prejudicii", a declarat atunci Semenya într-o conferinţă de presă susţinută la Cape Town, în marja unui eveniment sportiv.

Comitetul Internațional Olimpic a autorizat reintroducerea testelor genetice de feminitate începând cu Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Efectul acestei decizii este interzicerea participării sportivilor transgen și a unui număr mare de sportivi intersexuali în competițiile feminine.

CIO a mai folosit testarea cromozomială a sexului începând din 1968 și până la Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996. Metoda a fost abandonată în 1999, după presiuni venite din partea comunității științifice, care a contestat relevanța ei, dar și din partea propriei comisii a sportivilor.

"A fost un eşec. De aceea a fost abandonată", a spus Semenya duminică. "Ca femeie, de ce ar trebui să fii pusă la încercare pentru a demonstra că eşti la locul tău? Este ca şi cum acum ar trebui să demonstrăm că noi, ca femei, merităm să participăm la sport. Este o lipsă de respect faţă de femei", a mai declarat ea.

Caster Semenya a devenit, în timp, una dintre cele mai cunoscute voci din disputa privind drepturile sportivilor hiperandrogeni, adică acei sportivi care au în mod natural un exces de hormoni sexuali masculini. Ea a dus această luptă încă de la primul său titlu mondial la 800 m, cucerit în 2009, mai întâi pe pistă, apoi în instanță.

Reintroducerea testelor de verificare a genului elimină și unul dintre posibilele puncte de tensiune cu președintele american Donald Trump, în condițiile în care Statele Unite vor găzdui Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

De la revenirea sa la Casa Albă, în 2025, Trump a interzis participarea sportivelor transgen în sporturile feminine prin ordin executiv.

În același timp, schimbarea a fost salutată la Washington, însă criticile s-au intensificat în ultimele luni. Avertismente privind revenirea testelor genetice în sport au venit din partea oamenilor de știință, a raportorilor Națiunilor Unite, a experților în drept și a organizațiilor pentru drepturile omului.