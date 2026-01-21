Sport

A fost îndreptat către Chivu atacul lansat de Mourinho? Italienii au răspunsul

A fost îndreptat către Chivu atacul lansat de Mourinho? Italienii au răspunsul
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica Lisabona, a lansat un atac la adresa tinerilor tehnicieni, care nu au experiență pe bancă, dar care sunt numiți la conducerea unor formații importante.

Lusitanul nu a rostit nume, dar i-a făcut pe ziariștii italienii să se întrebe la cine s-a referit. Din Italia, pe listă s-ar afla Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter Milano. Care a preluat funcția anul trecut, după ce a trecut o scurtă perioadă pe la Parma, în sezonul precedent. Și care mai lucrase doar la echipele de tineret ale interiștilor.

„Când AC Milan l-a numit pe Max Allegri, Juventus pe Luciano Spalletti sau AS Roma pe Gasperini, pentru mine nu au fost deloc surprize. Pentru mine singurele surprize sunt atunci când tehnicienii fără un nume în spate au oportunitatea de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine”, a spus Mourinho înainte de meciul pe care echipa sa îl joacă miercuri, în Liga Campionilor, cu Juventus Torino.

Cristi Chivu

Cristi Chivu, interviu după derby. sursa: Inter.it

Echipele mari din Italia au antrenori cu experiență

Așadar, antrenorul portughez a adus în echipe doar formațiile importante din Serie A. El nu a vorbit despre Napoli, dar echipa e pregătită de Antonio Conte, un tehnician cu mare experiență.

Jurnaliștii de la tuttomercatoweb au încercată să descifreze vorbele lui Mourinho. „Prin urmare, Jose Mourinho folosește ca exemplu doar echipe italiene. Nu a menționat Napoli, care este antrenată de Antonio Conte, la fel ca și în sezonul precedent.

În schimb, a numit 3 echipe care și-au schimbat antrenorii vara trecută. Cu toate acestea, nu a menționat-o pe Inter, care în urmă cu câteva luni l-a înlocuit pe Simone Inzaghi cu Cristian Chivu.

Chivu a trecut doar pe la Parma

Înainte de a prelua conducerea echipei, Chivu a avut doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor al Parmei, plus câțiva ani la echipele de tineret ale lui Inter. Așadar, gândirea lui Mourinho nu se poate îndrepta decât acolo. Se poate ca ținta atacului lui Mourinho să fie tocmai acel Inter care îl are acum pe bancă pe Chivu, care a și jucat la club?”.

Chivu a fost antrenat de Mourinho în perioada 2008 - 2010, iar în ultimul an, Inter a câștigat Liga Campionilor. Fostul internațional român a fost titular în finala cu Bayern Munchen (scor 2-0).

