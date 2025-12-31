Momente critice pentru legendarul Roberto Carlos. În ce stare fizică e brazilianul

Fostul mare fotbalist Roberto Carlos (52 de ani)a fost spitalizat în Brazilia din cauza unei probleme cardiace, conform cotidianului L'Equipe.

În timp ce se afla în vacanţă în ţara sa natală, fostul fundaș stânga s-a prezentat la un spital din Sao Paulo pentru a efectua un control medical de rutină la picior, acolo unde avea un mic cheag de sânge. Cu toate acestea, un RMN a relevat o problemă cardiacă, care a necesitat o intervenţie chirurgicală şi montarea unui cateter.

Departe de cele 40 de minute planificate iniţial, operaţia s-a prelungit timp de trei ore din cauza unei complicaţii apărute în timpul procedurii. Fostul fundaş stânga al lui Real Madrid este acum în afara oricărui pericol. „Sunt bine”, a transmis Roberto Carlos, care i-a liniştit pe fanii săi. Fostul fotbalist din „Țara Cafelei” a mai adăugat că rămâne sub supraveghere medicală atentă. El ar urma să rămână în spital pentru încă 48 de ore de observaţie.

Roberto Carlos este considerat unul dintre cei mai mari fundași stânga din istoria fotbalului. A ajuns în Europa în 1995, după ce a fost transferat de Inter Milano de la formația braziliană Palemiras. Italienii au fost neinspirați și l-au cedat la Real Madrid după numai un sezon. Pe „Santiago Bernabeu”, brazilianul a evoluat din 1996 până în 2017 și câștigat tot ce se putea câștiga, inclusiv Primera Division și Liga Campionilor. A făcut parte din echipa „galactică”, alături de Figo, Zidane, Raul, Ronaldo și Beckham.

A devenit campion cu naționala Braziliei la Mondialul din 2022, găzduit de Coreea de Sud și de Japonia.

Carlos s-a remarcat datorită forței șuturilor sale și efectului ireal pe care îl imprima mingii. Reprezentativ este golul înscris în 1997 în partida dintre Franța și Brazilia.