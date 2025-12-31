Sport

Momente critice pentru legendarul Roberto Carlos. În ce stare fizică e brazilianul

Comentează știrea
Momente critice pentru legendarul Roberto Carlos. În ce stare fizică e brazilianulSursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Fostul mare fotbalist Roberto Carlos (52 de ani)a fost spitalizat în Brazilia din cauza unei probleme cardiace, conform cotidianului L'Equipe.

În timp ce se afla în vacanţă în ţara sa natală, fostul fundaș stânga s-a prezentat la un spital din Sao Paulo pentru a efectua un control medical de rutină la picior, acolo unde avea un mic cheag de sânge. Cu toate acestea, un RMN a relevat o problemă cardiacă, care a necesitat o intervenţie chirurgicală şi montarea unui cateter.

Fostul mare fotbalist Roberto Carlos a avut nevoie de intervenție chirurgicală de urgență

Departe de cele 40 de minute planificate iniţial, operaţia s-a prelungit timp de trei ore din cauza unei complicaţii apărute în timpul procedurii. Fostul fundaş stânga al lui Real Madrid este acum în afara oricărui pericol. „Sunt bine”, a transmis Roberto Carlos, care i-a liniştit pe fanii săi. Fostul fotbalist din „Țara Cafelei” a mai adăugat că rămâne sub supraveghere medicală atentă. El ar urma să rămână în spital pentru încă 48 de ore de observaţie.

Ce să vezi pe Netflix de Anul Nou: cinci seriale care merită toată atenția
Ce să vezi pe Netflix de Anul Nou: cinci seriale care merită toată atenția
Cum arăta Dan Negru de la primul său Revelion TV. De ce a renunțat la acest tip de emisiune
Cum arăta Dan Negru de la primul său Revelion TV. De ce a renunțat la acest tip de emisiune

Unul dintre cei mai mari fundași stânga din istorie

Roberto Carlos este considerat unul dintre cei mai mari fundași stânga din istoria fotbalului. A ajuns în Europa în 1995, după ce a fost transferat de Inter Milano de la formația braziliană Palemiras. Italienii au fost neinspirați și l-au cedat la Real Madrid după numai un sezon. Pe „Santiago Bernabeu”, brazilianul a evoluat din 1996 până în 2017 și câștigat tot ce se putea câștiga, inclusiv Primera Division și Liga Campionilor. A făcut parte din echipa „galactică”, alături de Figo, Zidane, Raul, Ronaldo și Beckham.

Campion mondial cu Brazilia în 2002

A devenit campion cu naționala Braziliei la Mondialul din 2022, găzduit de Coreea de Sud și de Japonia.

Carlos s-a remarcat datorită forței șuturilor sale și efectului ireal pe care îl imprima mingii. Reprezentativ este golul înscris în 1997 în partida dintre Franța și Brazilia.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:32 - Captură de aproape 150 de tone de articole pirotehnice. Polițiștii au extins controalele în ultima perioadă
19:19 - Rădăcinile ascunse ale lui Jean de la Craiova. Cine este el, de fapt
19:08 - Ce să vezi pe Netflix de Anul Nou: cinci seriale care merită toată atenția
19:00 - Apropiat al lui Plahotniuc, Vladimir Andronachi, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile
18:48 - Cum arăta Dan Negru de la primul său Revelion TV. De ce a renunțat la acest tip de emisiune
18:41 - O nouă despărțire zguduie Hollywood-ul: Mel Gibson, din nou singur

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale