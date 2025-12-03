Sport

La Liga. FC Barcelona a câștigat duelul cu Atletico Madrid, 3-1

Fotbal.
FC Barcelona a marcat o victorie zdrobitoare în fața celor de la Atletico Madrid, scor 3-1, în etapa a 19-a din La Liga.Meciul a început cu probleme pentru Atletico, Koke fiind nevoit să iasă încă din minutul 14 din cauza unei accidentări.

La Liga. FC Barcelona a dominat confruntarea cu Atletico Madrid

Alex Baena a deschis scorul pentru madrileni în minutul 19. Catalanii au răspuns rapid, egalând prin Raphinha în minutul 26. Zece minute mai târziu, Lewandowski a ratat un penalty, menținând scorul egal până la pauză.

În repriza secundă, Atletico a mai pierdut un jucător important, Thiago Almada, din cauza problemelor medicale. Barcelona a reușit însă să facă diferența prin Dani Olmo, care a marcat în minutul 65.

Șir de schimbări

Gazdele au fost nevoite și ele să facă schimbări din cauza accidentărilor lui Dani Olmo și Pedri, iar finalul a fost tensionat, cu Atletico presând pentru gol.

Ferran Torres, intrat în partea a doua, a închis tabela în minutul al cincilea al prelungirilor, stabilind scorul final 3-1 pentru Barcelona.

Catalanii au ajuns la 37 de puncte și rămân lideri în La Liga, în timp ce Atletico Madrid se află pe locul patru, cu 31 de puncte.

La Liga. Runda 19 se va desfășura în ianuarie

În această săptămână, singurele meciuri programate în La Liga sunt FC Barcelona – Atletico Madrid și Athletic Bilbao – Real Madrid. Runda 19 urma să se desfășoare între 7 și 11 ianuarie, însă cele patru echipe implicate participă în aceeași perioadă la Supercupa Spaniei, motiv pentru care partidele lor au fost amânate.

FC Barcelona a început meciul cu J. Garcia în poartă. Linia defensivă a fost compusă din Kounde, Cubarsi, Martin și Balde. La mijloc au fost titularizați Pedri, E. Garcia și Dani Olmo, iar atacul a fost format din Lamine Yamal, Lewandowski și Raphinha. Hansi Flick a condus echipa de pe bancă, mizând pe combinații rapide și presiune constantă.

Atletico Madrid a intrat pe teren cu Oblak între buturi și o linie defensivă formată din Molina, Gimenez, Lenglet și Hancko. La mijloc au evoluat G. Simeone, Cardoso și Barrios, susținuți de N. Gonzalez, iar atacul a fost asigurat de Baena și J. Alvarez. Diego Simeone a ales o formulă compactă, gândită să blocheze spațiile și să profite pe contraatac.

Arbitrul partidei a fost De Burgos Bengoetxea, asistat la VAR de Gonzalez Fuertes.

