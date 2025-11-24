Sport

Real Madrid, eșec neașteptat în La Liga. Scor 2-2 în fața formației Elche

Real Madrid, eșec neașteptat în La Liga. Scor 2-2 în fața formației Elche
Real Madrid a încheiat la egalitate, scor 2-2, partida disputată duminică seara împotriva echipei Elche, după ce a fost condusă de două ori în meciul din etapa a 13-a a La Liga.

Evoluția scorului pentru Real Madrid în a 13-a etapă din La Liga

Aleix Febas a deschis scorul pentru Elche în minutul 53, după o primă repriză fără goluri. Real Madrid a egalat în minutul 78, prin Dean Huijsen, la capătul unei pase trimise de Jude Bellingham.

Alvaro Rodriguez a readus gazdele în avantaj în minutul 84. După trei minute, Kylian Mbappé a pasat decisiv pentru Jude Bellingham, care a stabilit scorul final.

Evoluția scorului în cea de-a doua repriză

Real Madrid a egalat în minutul 78 prin Huijsen, care a reluat din 5 metri un șut deviat de Bellingham, în urma unui corner executat de Alexander-Arnold.

Elche Real Madrid

Sursă foto: realmadrid.com

Elche a a fost din nou în avantaj în minutul 84, prin Rodriguez, caree a fost servit de Neto. Rodriguez a trecut de Asencio și a trimis un șut de la marginea careului, mingea fiind atinsă de Courtois fără a putea fi respinsă. Jude Bellingham a adus golul pentru Real în minutul 87. Mijlocașul ofensiv englez a finalizat din apropiere la pasa lui Kylian Mbappé, profitând de poarta rămasă liberă.

Partida s-a încheiat la egalitate pentru cele două echipe

Victor Chust a fost eliminat în minutul 90+6, după ce a primit al doilea cartonaș galben, însă Real Madrid nu a mai reușit să profite de superioritatea numerică.

Meciul Elche – Real Madrid s-a încheiat 2-2. „Los Blancos” rămân pe primul loc în La Liga, cu 32 de puncte, cu unul mai mult decât Barcelona, la finalul etapei a 13-a.  Real Madrid ocupă în prezent prima poziție, cu 32 de puncte, la un singur punct în fața Barcelonei, echipa aflată pe locul doi. Elche se situează pe poziția a 11-a în La Liga, cu 16 puncte.

