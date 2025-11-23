Oțelul Galați - Farul Constanța, 2-2. Oaspeții rămân pe loc de paly-off și au cinci meciuri fără înfrângere

Oțelul Galați și Farul Constanța au încheiat la egalitate, duminică, scor 2-2, confruntarea din etapa a 17-a a campionatului intern. Oaspeții au deschis scorul prin Alexandru Iștfan, cel care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 18, la pauză a fost egalitate, pentru că gălățenii au beneficiat și ei de un 11 metri, transformat de Conrado în minutul 31.

În repriza a doua, gazdele au punctat prin Nuno Pedro (51), oaspeții au egalat datorită lui Jovan Markovici (86). Farul este pe poziția a 6-a cu 26 de puncte, Oțelul stă pe o treaptă mai jos cu 24 de puncte. Echipa patronată de Gică Hagi a ajuns la cinci meciuri consecutive fără înfrângere în Superliga.

Au marcat: Conrado (31 - penalty), Nuno Pedro (51), respectiv Alexandru Işfan (18 - penalty), Jovan Markovic (86). Arbitru: George Cătălin Roman (Timişoara); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Dan Ştefan Buzărnescu (Craiova) Arbitru video: Bogdan Dumitrache; arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti) Observatori: Sorin Boca (Iaşi) - CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) - LPF.

„A fost un meci pentru play-off. Noi suntem mulțumiți și cu un egal, chiar dacă voiam să câștigăm cele 3 puncte. Jocul a fost unul echitabil. Am avut și noi și ei faze de poartă. Am păstrat cele două puncte față de ei și suntem mulțumiți. Cred că a fost un meci frumos, cu faze de poartă de ambele părți.

Am avut o ocazie la 1-1, ne-au dat ei 2-1, meciul a fost împărțit. Eu zic că da, arătăm ca o echipă de play-off. Putem întoarce scorul la 2-2 dacă eram mai concentrați. În faza defensivă nu am stat cum trebuie, la meciul cu FCSB trebuie să fim mai atenți pe faza defensivă”, a spus, la final, conform Digi Sport, Cristi Sava, antrenorul din acte al Farului.